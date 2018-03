Es läuft rund

Nun – wieder sind die ersten drei Wochentage der Raceweek 4 vorbei. In Summe kurz und bündig das Tolle zuerst: Es gab keine wirklich negativen Vorkommnisse, gute Etmale und auch das Bordklima ist noch echt angenehm. In ein paar Tagen wird sich das wohl leider rasch ändern.

Dennoch hat der Pannenteufel einige Male zugeschlagen. Heute Nacht riss der Keilriemen der 12V-Lichtmaschiene. Um ihn zu ersetzen muss man alle Riemenscheiben der Kurbelwelle abbauen. Aber auch das ist mir um 04:30 Uhr früh mit Stirnlampe und trüben Augen gelungen. Gestern musste ich mich über eine halbe Stunde lang "spielen", eine verhederte Backstag aus dem Großsegel zu bekommen. Sie hatte sich beim Reffen im Seegang eingeklappt und wusste wohl selbst nicht so genau wie sie dahin gekommen ist. Egal, erledigt. Schlussendlich noch eine schamgefielte Reffleine direkt am Auge des GR bei Reff 3 und einmal Diesel verschüttet - aber nur ganz wenig beim Nachtanken.

Dennoch, 1/16 genügt und das Cockpit wird zum Eislaufplatz - kleiner Vorgeschmack auf den Süden.

So, jetzt werd ich mich wieder ein bisschen um meinen Untersatz kümmern.

Abschließend noch eine Bitte, seid nicht ungehalten wenn die Informationen manchmal wenig sind, aber bei der Vendée sind wir ja bekanntlich eine One-Man-Show und somit sind auch unsere Möglichkeiten an Bord etwas beschränkt. Dazu kommt, dass sich meine Navi nicht mit der von PRB oder VIRBAC vergleichen lässt und Büroarbeit an Bord für manchmal wirklich anstrengend und schwierig ist. Dennoch, ich mach`s gerne und melde mich sooft ich kann!

Liebe Grüße

Norbert