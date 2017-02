Abgang eines Großen

Was ist bloß los mit dieser Welt? Oben ist unten. Falsch ist richtig. Fake ist echt und die Wahrheit verloren. Wie soll man sich in diesem Chaos zurecht finden? Vor allem jetzt, nachdem Bob Grieser* alias „The Reverend Bobby G from the Church by the Sea”, abgelegt hat für den letzten Schlag nach Fiddler's Green, wo Helden für immer vor Anker gehen.

War’s nicht grade gestern, dass wir uns kennenlernten? Bei der Catfight-Regatta in Mission Bay, wo die Schiffe flogen, kenterten und auf den Felsen klebten. Ohne Fotoboot-Fahrer ging da nix, also hast du kurzerhand einen mit Akzent eingestellt. Der Typ stand rum, wusste von nichts, träumte aber von einem Leben als Segelschreiber. Und weil wir dabei nicht auf den Felsen landeten, entstand eine lange Freundschaft mit vielen gemeinsamen Abenteuern: Matchracing auf einem Zwölfer. Gourmet-Charter in der Karibik. Im Müllcontainer bei den Allemand Brothers. Im Heißluftballon über Red Rock. Abwettern stark rumhaltiger „Sturmböen” in Philipsburg. Lustsegeln mit der Yacht von Humphrey Bogart. Bier mit den letzten Austernfischern von Eastport.

Leute mit steifem Kreuz wurden von dir einfach angebellt: Wuff! Das zauberte ein Lächeln auf die Gesichter. Hast du auch als Fotograf im Weißen Haus gemacht; nur Ronald Reagan hat je zurück gebellt.

Und es waren deine 20 Dollar, die mich vor der Deportation bewahrten, damals, in St. Maarten, als sich Geldtasche samt Green Card unerlaubt entfernt hatten. So ein Missgeschick im feindlichen Ausland war nämlich auch schon vor Trump richtig fies.

Aber ich hatte ja Bobby Grieser, der auf mich aufpasste. Immer gut drauf, immer großzügig ohne Ende. Damit hast du dir überall Freunde gemacht. Dein bester Freund aber war Georgia, deine Frau, die dich auf Kurs und den Herd warm hielt. Für all die Streuner wie mich, die dir nur zu gern nach Hause folgten.

Gut Wind und Handbreit, mein Freund. Wir Hinterbliebenen müssen uns nun ohne deinen Rat und Witz einen Reim machen auf diese verrückte Welt. In der Church by the Sea zünde ich ein Licht an, doch danach wird gefeiert: Ein Hoch auf dein buntes Leben und die wunderbaren Erinnerungen, die du uns hinterlassen hast.



* Bob Grieser (Los Angeles Times, Washington Star), der als Fotograf für viele renommierte Wassersportmagazine weltweit, darunter auch die Yachtrevue, gearbeitet hat, verstarb Ende Januar in San Diego im Alter von 70 Jahren.