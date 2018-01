Eminent effizient

Kennen Sie Paul Bieker? Nein? Kein Grund für falsche Scham. Ist ja keiner, der gern und oft im Rampenlicht steht. Ich nenne ihn spaßhalber den Effizienzpapst und der hat mir unlängst Audienz gewährt. Nicht in einem Palast, sondern in einem unscheinbaren Büro, im Stadtteil Ballard in Seattle, wo Schlepper, Fähren und Fahrzeuge für die Berufsfischerei gebaut werden.

Bieker liebt schräge Boote für den Eigengebrauch, zum Beispiel Proas mit Segel oder Motor. Ansonsten war er 16 Jahre lang einer der federführenden Designer im America’s-Cup-Team von Oracle und hat so indirekt den Foiling-Wahn mitzuverantworten. Als Memento holt er ein Werkstück aus dem Regal, ein Flügelprofil mit messerscharfer Abrisskante. Kohlefaser mit Honigwaben-Kern, chirurgisch-präzise verarbeitet. „So haben wir damals Schwerter gebaut", sagt Bieker lapidar. Mit damals meint er 2013, als der Cup noch auf ollen AC72-Kats ausgetragen wurde.

Ist keine fünf Jahre her, doch viel hat sich seither geändert. Die kleineren Kats, die 2017 verwendet wurden, waren technisch weiter ausgereizt und mit mehr Elektronik ausgestattet. Immerhin besorgten (noch) Menschen den Trimm. Ob mit Armen oder Beinen sei sekundär, so Bieker. Wenn’s maximal effizient zugehen soll bei 45 Knoten Speed, müsste ein Computer, eine sogenannte Black Box, Umweltdaten (Wind, Strömung, Wellengang) per Sensor erheben, auswerten und die Hydraulik der Aktuatoren bedienen. In Echtzeit, versteht sich. „Fly by wire" lautet der Fachausdruck, der in der Fliegerei gebräuchlich ist.

„Diese Kats haben das energetische Äquivalent eines 25-PS-Außenborders gebraucht um ins Foilen zu kommen, während hochmotorisierte Begleitboote kaum mithalten konnten", sinniert Bieker. Vom Cup hat er genug, er will diese Effizienz auf Alltagsfahrzeuge umlegen, wie jene, die vor seinem Bürofenster gebaut werden. Auf dass sie schneller, komfortabler und deutlich sauberer unterwegs sein mögen. Ja, sorry, Klimawandel und so.

Wäre doch nicht schlecht, würden Technologien, die für teures Geld entwickelt wurden, um eine schnöde Silberkanne zu gewinnen, praktischen Nutzwert hätten.