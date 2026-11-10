Geschichtsträchtiges Rennen

Die Geschichte des RPC beginnt mit einer Pleite. Als der Charteranbieter Blu Balu 2007 in Konkurs schlitterte, standen Segler mit gebuchten Yachten, aber ohne Regatta da. Im Yachtrevue-Forum entstand damals das Projekt, eine Ersatzveranstaltung auf die Beine zu stellen. 16 Crews folgten dem Aufruf von Ronnie Zeiller und Miša Strobl zur Murter-Dubrovnik-Challenge. Beide wollten jedoch mehr, nämlich eine Hochseeregatta auf baugleichen Charter­yachten, bei der alleine das seglerische Können über Sieg und Niederlage entscheiden sollte.

Die Idee nahm rasch Gestalt an. Rund 400 Seemeilen nonstop von Biograd auf die offene Adria, um den Felsen Palagruža und über den Mljet-Kanal zurück. Gesegelt werden sollte in Einheitsklassen, ohne komplizierte Vermessungsformel, ein „Adria-Fastnet“, organisiert von Seglern für Segler. Für die Premiere standen 19 Bavaria 42match zur Verfügung. Nach monatelangen Diskussionen und immer neuen Sicherheitsauflagen zog der Yachtclub Biograd zwei Tage vor dem Rennen seine Zusage als Ausrichter zurück. Absagen? Kam für die Organisatoren nicht infrage. Kurzerhand wurde die Regatta zur „Palagruža-Fotosafari“ umfunktioniert. Gestartet wurde ohne Wettfahrtleitung mittels Hasenstart, Motorplomben gab es ebenso wenig wie ein Startschiff.

Drei Tage und drei Nächte später kehrten die Yachten nach Biograd zurück. Jugo-Welle, Gewitter, Materialschäden­ und packende Zweikämpfe hatten Mensch und Material alles abverlangt. Hans Kalhs und seine Crew holten den ersten Sieg.