Geschichtsträchtiges Rennen

Wendepunkt. Der Felsen, um den es sich immer dreht: Mitten im Nirgendwo gilt es Palagruža zu umsegeln©RPC08/Stefan Scheuringer – CAPE TOWN
Round Palagruža Cannonball. Was 2008 als improvisierte „Fotosafari“ begann, entwickelte sich zu einem Fixpunkt der österreichischen Hochseeszene. Nach 18 Auflagen übergeben die Gründer Ronnie Zeiller und Miša Strobl das Steuer an die nächste Generation
Die Geschichte des RPC beginnt mit einer Pleite. Als der Charteranbieter Blu Balu 2007 in Konkurs schlitterte, standen Segler mit gebuchten Yachten, aber ohne Regatta da. Im Yachtrevue-Forum entstand damals das Projekt, eine Ersatzveranstaltung auf die Beine zu stellen. 16 Crews folgten dem Aufruf von Ronnie Zeiller und Miša Strobl zur Murter-Dubrovnik-Challenge. Beide wollten jedoch mehr, nämlich eine Hochseeregatta auf baugleichen Charteryachten, bei der alleine das seglerische Können über Sieg und Niederlage entscheiden sollte.
Die Idee nahm rasch Gestalt an. Rund 400 Seemeilen nonstop von Biograd auf die offene Adria, um den Felsen Palagruža und über den Mljet-Kanal zurück. Gesegelt werden sollte in Einheitsklassen, ohne komplizierte Vermessungsformel, ein „Adria-Fastnet“, organisiert von Seglern für Segler. Für die Premiere standen 19 Bavaria 42match zur Verfügung. Nach monatelangen Diskussionen und immer neuen Sicherheitsauflagen zog der Yachtclub Biograd zwei Tage vor dem Rennen seine Zusage als Ausrichter zurück. Absagen? Kam für die Organisatoren nicht infrage. Kurzerhand wurde die Regatta zur „Palagruža-Fotosafari“ umfunktioniert. Gestartet wurde ohne Wettfahrtleitung mittels Hasenstart, Motorplomben gab es ebenso wenig wie ein Startschiff.
Drei Tage und drei Nächte später kehrten die Yachten nach Biograd zurück. Jugo-Welle, Gewitter, Materialschäden und packende Zweikämpfe hatten Mensch und Material alles abverlangt. Hans Kalhs und seine Crew holten den ersten Sieg.
Die Veranstaltung wurde zum Gesprächsthema der Szene, das Round Palagruža Cannonball war geboren. Der Erfolg gab den Initiatoren recht. Schon im zweiten Jahr wurde eine weitere Einheitsklasse notwendig, bald waren regelmäßig rund 30 Yachten am Start. 2010 erhielt das RPC mit dem Nautikverein sail attack eine organisatorische Heimat. Im selben Jahr zog sich Miša Strobl zurück, Zeiller führte die Veranstaltung alleine weiter. Auch mit dem Yachtclub Biograd kam es zur Versöhnung, bis 2022 wurde das Rennen gemeinsam ausgerichtet.
2023 erfolgte der Wechsel in die Marina Kaštela. Damit verbunden war die neue Streckenführung über Jabuka, Vis, Palagruža und Dubrovnik. Unverändert blieb das Credo: Gesegelte Zeit statt berechneter Ergebnisse, Seemannschaft statt Materialschlacht. Palagruža wurde bei jedem Rennen gerundet. In 18 Auflagen kamen insgesamt 3.185 Teilnehmer zusammen. Ein Mann war immer dabei: Ernst Glanz bestritt sämtliche Ausgaben und sorgte mit seinen legendären Würstelkochern auch an Land für Zusammenhalt.
Gelungener Abschied
Bei der 18. Auflage im Oktober 2026 konnte erstmals seit dem Wechsel nach Kaštela die gesamte Strecke abgesegelt werden, zudem waren sämtliche First 45 mit Gennaker ausgestattet. First 45 und Salona 46 zeigten sich dabei überraschend ebenbürtig. Lange lieferten sich zwei Zehnergruppen spannende Positionskämpfe, ehe sich die Teams um Barbora Bachrata und Bernd Nawrata vom Feld absetzen konnten. Nach 65 Stunden und 22 Minuten stand Letzterer als Sieger nach gesegelter Zeit fest. Nawrata holte den dritten Klassensieg in Folge auf einer First 45. Emotional wurde es bei der Siegerehrung. Ronnie Zeiller verabschiedete sich als Organisator und stellte mit Max Golden seinen Nachfolger vor. Der Nautikverein sail attack bleibt Veranstalter, die Philosophie des RPC unangetastet. Eine Ära geht zu Ende, doch die Geschichte dieses außergewöhnlichen Hochseerennens wird weitergeschrieben.