VOR, Start Etappe 3

Es ist mit 1.950 Meilen die kürzeste Teilstrecke bislang und sie führt die acht teilnehmenden Yachten um die Südspitze von Indien und durch die Straße von Malakka, die zu den verkehrsreichsten Schiffsstraßen der Welt zählt. Erwartet werden leichte, drehende Winde, vorwiegend auf die Nase, und jede Menge taktische Fußfallen. Zusätzlich zur kommerziellen Schifffahrt machen in diesem Seegebiet ausgedehnte Flotten von kleinen Fischerbooten den Seglern das Leben schwer, zudem ist die Gefahr eines Piratenangriffs allgegenwärtig. Dass das Leben an Bord bei hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit nicht das angenehmste ist, sei nur am Rande erwähnt.

Aber die Männer auf den acht Rennyachten sind bereit, sich dieser neuen Herausforderung zu stellen. Um 15 Uhr 30 lokaler Zeit (10.00 GMT) soll der Startschuss fallen, davor formieren sich die Teilnehmer zu einer Parade, es werden tausende Zuseher an den Ufern und im Race Village erwartet.

