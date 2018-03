Auf der Boot Düsseldorf wurden anlässlich des Delius-Klasing-Branchenabends die Sieger der diesjährigen Yacht-des-Jahres-Wahl gekürt. Der European-Powerboat-of-the-Year-Contest zählt seit Jahren zu den wichtigsten europäischen Auszeichnungen und wird von sieben europäischen Fachmagazinen – darunter die Yachtrevue – vergeben. Aus einer Liste von über 90 Neuerscheinungen des Jahres sind in fünf Kategorien jeweils fünf Boote in die Endauswahl gekommen, jetzt stehen die Sieger fest.

In der Klasse bis 30 Fuß konnte sich die Bavaria 30sport HT gegen Frauscher 909 Benaco, Sessa Key Largo 24, Beneteau Monte Carlo 27 und Jeanneau Merry Fisher 815 durchsetzen.

In der Kategorie bis 40 Fuß reüssierte die Marex 370 Family Cruiser AC gegen Sealine SC35, Beneteau Monte Carlo 32, Askeladden Comuter 11 und Absolute 40.

Die Liga bis 50 Fuß dominierten Ferretti 470 und Windy Chinook 44 ex aequo über Sealine SC47, Absolute 43 und Sessa C43.

Bei den Yachten über 50 Fuß schaffte es die Mochi Dolphin 54 Fly aufs Stockerl. Auf den Rängen: Azimut 58, Itama 75, Beneteau Swift Trawler 52, Pershing 64.

Neu eingeführt wurde bei der diesjährigen Wahl eine hinsichtlich Bootslänge unlimitierte Verdrängerklasse. Sieger wurde die Linssen 40.9 vor Nordic Cruiser, Pinasse 46, Conrad Classic 58 nd Vri-Jon Classic 42.

Last but not least wurde heuer ein frei vergebener Innovationspreis ins Leben gerufen, der besondere technische Innovation honorieren soll – der Preisträger 2008 ist Mercruiser mit dem genialen Axius-Antriebssystem für Z-Antriebe.

Eine Vorstellung aller Preisträger samt allen Daten und Preisen ist in Yachtrevue 2/2009 zu finden – am Kiosk ab 6. Februar.