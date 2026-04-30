Erster Check: Die Heizung der Marex 390 funktioniert tadellos – und das ist bei minus zwei Grad Lufttemperatur keine Nebensächlichkeit. Das Wasser liegt ebenfalls knapp über dem Gefrierpunkt, eine geschlossene Eisdecke lässt noch auf sich warten. Dafür ist Espen Aalrud, CEO und Werfteigner in zweiter Generation, bereit für einen Testlauf und hat das Boot direkt an der Aker Brygge vertäut, unmittelbar vor einem japanischen High-End-Fusion-Restaurant. Das ist kein Zufall. Der neue Stadtteil ist ein spannender Mix aus moderner Architektur, historischen Hafengebäuden, Wasserstraßen und hochmodernen Liegeplätzen. Im Sommer dürfte hier das Leben pulsieren, doch auch im nordischen Winter will Espen demonstrieren, worum es bei Marex geht: Wohnlichkeit, Komfort und Nutzwert unter realen Bedingungen. Sushi wird direkt an Bord serviert, über das eisige Teakdeck ins wohlig warme Innere der 390 – spätestens da ist klar: Diese Yacht versteht sich nicht als sportlicher Blender, sondern als schwimmender Lebensraum.

„Zieh die Schuhe aus und gib die Füße da rauf!“, sagt Espen und deutet auf die Sitzgruppe. „Das ist die Marex.“ Treffender lässt sich das Konzept kaum zusammenfassen. Die EPY-Finalistin ist kein Racer, ihre Stärke liegt im entspannten Verweilen an Bord. Gemütlichkeit ist kein Beiwerk, sondern Kern der Marken-DNA, und zwar für die ganze Familie. Während der kurze Wintertag gegen 15 Uhr sanft in den Abend kippt, erläutert Espen die Philosophie des neuen Modells. Der Innenraum wird durch eine kluge Zeltlösung bis zur Badeplattform erweitert, wodurch zwei großzügige Aufenthaltsbereiche entstehen. Ob man die Füße hochlagern, dinieren oder Gäste empfangen will, die Marex bietet dafür reichlich Raum; in der Marina oder vor Anker lässt es sich sogar mit 15 Personen an Bord noch angenehm leben. Die Pantry liegt steuerbord direkt hinter dem Steuerstand, ist gut erreichbar und bietet durchdachten Stauraum. Die Persenningkonstruktion im Heckbereich lässt sich mit wenigen Handgriffen in eine luftige Outdoor-Lounge verwandeln – im mediterranen Sommer ebenso reizvoll wie an langen nordischen Tagen.

Marex zählt seit Jahrzehnten zu den renommiertesten Namen im Norden. Die Werft wurde 1973 in Norwegen gegründet, beschäftigt heute rund 400 Mitarbeiter und hat sich mit sechs Cruisern zwischen 9,5 und 14 Metern klar positioniert. Man bleibt bewusst in dieser Nische, die Konzentration auf Qualität, Wohnlichkeit und Seetüchtigkeit macht die Marke so verlässlich.

Den kompletten Fahrbericht lesen Sie in der Yachtrevue 3/2026 – am Kiosk ab 30. April.