Beneteau: Neue First 60 bringt Segelspaß im XXL-Format

Die Eckdaten ordnen die First 60 als großen Performance Cruiser ein. Die Länge liegt bei 18,95 Metern, die Breite bei 5,30 Metern, die Verdrängung wird mit 22.280 Kilogramm angegeben. Beim Tiefgang sind zwei Varianten geplant: Standardmäßig Ein L-Kiel mit 2,63 Metern als flache Option und ein T-Kiel mit 2,88 m Tiefgang. Antriebsseitig ist ein 150 PS Motor vorgesehen, die Standardkapazitäten liegen bei 500 Litern Diesel und 860 Litern Frischwasser. Beim Riggsystem stehen unterschiedliche Setups zur Wahl. Ein klassischer Alumast oder eine Performance Variante mit Carbonmast. Entsprechend variieren die Segelflächen, etwa beim Großsegel und beim Code 0, während die Genua in beiden Ausführungen gleich bleibt.

Interessant ist auch der Blick über das Boot hinaus. Beneteau beschreibt die First 60 als Eintritt in ein Ökosystem aus Services, Events und einer aktiven Eigner Community. Eine aktive Begleitung von der Werft soll bereits bei den ersten Konfigurationsentscheidungen beginnen und sich über Bauphase und After Sales fortsetzen, gestützt auf ein Premium Service Programm mit langjähriger Erfahrung und einer großen Zahl ausgelieferter Yachten. Unter Deck ist laut vorläufigen Angaben ein Layout mit drei Kabinen und drei Nasszellen vorgesehen.

Die First 60 schließt damit nicht nur eine neue Generation der Baureihe ab, sondern positioniert sich als Yacht für Menschen, die Segeln als intensives Handwerk und als Genuss zugleich verstehen. Groß und leistungsfähig, aber mit einem klaren Fokus auf intuitive Bedienung.