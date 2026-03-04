Beneteau: Neue First 60 bringt Segelspaß im XXL-Format

Beneteau präsentiert die größte First aller Zeiten: Eine 18,95 Meter lange Yacht, die Performance und Design mit einem durchdachten Decklayout verbindet.
Die neue Yacht versteht sich als moderne Interpretation dessen, was die First Linie seit Jahrzehnten ausmacht. Geschwindigkeit, Design und ein unmittelbare Gefühl von Kontrolle und Leichtigkeit soll vermittelt werden, es handelt sich um das bislang größte Modell aus der First-Linie. Für die Gestaltung zeichnen sich zwei renommierte Namen verantwortlich:. Biscontini Yacht Design verantwortet die Konstruktion, Lorenzo Argento das Innen und Außendesign. Das Ergebnis ist eine sportlich elegante Silhouette, die eindeutig als First zu erkennen ist, zugleich aber erwachsener und markanter auftritt als die kleineren Schwestern.
Das Cockpit ist konsequent auf einfache Bedienbarkeit und Komfort ausgerichtet. Beneteau betont klar definierte Bereiche fürs Segeln, für gemeinsames Essen und Entspannung. Dazu kommen Detaillösungen, die im Alltag den Unterschied ausmachen sollen. Ein Großschot-SDystem für fein dosierbare Trimmarbeit, ergonomische Steuerpositionen sowie eine zentrale Winsch, die laufendes Gut bündelt und Wege vereinfacht.
Daten und Fakten
Die Eckdaten ordnen die First 60 als großen Performance Cruiser ein. Die Länge liegt bei 18,95 Metern, die Breite bei 5,30 Metern, die Verdrängung wird mit 22.280 Kilogramm angegeben. Beim Tiefgang sind zwei Varianten geplant: Standardmäßig Ein L-Kiel mit 2,63 Metern als flache Option und ein T-Kiel mit 2,88 m Tiefgang. Antriebsseitig ist ein 150 PS Motor vorgesehen, die Standardkapazitäten liegen bei 500 Litern Diesel und 860 Litern Frischwasser. Beim Riggsystem stehen unterschiedliche Setups zur Wahl. Ein klassischer Alumast oder eine Performance Variante mit Carbonmast. Entsprechend variieren die Segelflächen, etwa beim Großsegel und beim Code 0, während die Genua in beiden Ausführungen gleich bleibt.
Interessant ist auch der Blick über das Boot hinaus. Beneteau beschreibt die First 60 als Eintritt in ein Ökosystem aus Services, Events und einer aktiven Eigner Community. Eine aktive Begleitung von der Werft soll bereits bei den ersten Konfigurationsentscheidungen beginnen und sich über Bauphase und After Sales fortsetzen, gestützt auf ein Premium Service Programm mit langjähriger Erfahrung und einer großen Zahl ausgelieferter Yachten. Unter Deck ist laut vorläufigen Angaben ein Layout mit drei Kabinen und drei Nasszellen vorgesehen.
Die First 60 schließt damit nicht nur eine neue Generation der Baureihe ab, sondern positioniert sich als Yacht für Menschen, die Segeln als intensives Handwerk und als Genuss zugleich verstehen. Groß und leistungsfähig, aber mit einem klaren Fokus auf intuitive Bedienung.