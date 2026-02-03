ABO

Yachtrevue E-Paper für OeSV-Mitglieder

News
Als OeSV-Mitglieder könnt ihr das Yachtrevue E-Paper ab sofort direkt auf yachtrevue.at lesen.
Nach der Registrierung oder dem Login habt ihr vollen Zugriff auf das Yachtrevue E-Paper – inklusive aller Ausgaben der letzten 10 Jahre sowie auf den Download der Fahrberichte als PDF, wie gewohnt.

Klicke auf das Bild für die volle Anleitung

Bekomme ich als Mitglied des Österreichischen Segelverbands die Yachtrevue automatisch?

Ja. Als Mitglied des Österreichischen Segelverbands erhalten Sie das Magazin Yachtrevue automatisch und kostenlos per Post nach Hause geschickt.

Habe ich als Segelverbandsmitglied auch Zugriff auf das Yachtrevue E-Paper?

Ja. Zusätzlich zum gedruckten Magazin haben Sie vollen Zugriff auf das Yachtrevue E-Paper.

Wie kann ich mich für das Yachtrevue E-Paper registrieren?

Die Registrierung erfolgt einmalig auf www.yachtrevue.at/auth/login

Dabei benötigen Sie folgende Angaben:

  • Vor- und Nachname

  • Adresse

  • E-Mail-Adresse

  • Ihre Mitgliedsnummer des Österreichischen Segelverbands

Nach erfolgreicher Registrierung können Sie das E-Paper jederzeit online lesen.

Ich kenne meine Segelverbands-Mitgliedsnummer nicht – was kann ich tun?

Kein Problem. Wenn Sie Ihre Mitgliedsnummer nicht wissen, wenden Sie sich bitte direkt an den Österreichischen Segelverband:

📧 info@segelverband.at, +43 216740243

An wen kann ich mich bei Fragen zum automatischen Yachtrevue-Abo wenden?

Bei allen Fragen rund um das automatische Yachtrevue-Abo für Segelverbandsmitglieder (z. B. Zustellung, Mitgliedsstatus, Datenänderungen) hilft Ihnen der Österreichische Segelverband gerne weiter:

📧 info@segelverband.at, +43 216740243