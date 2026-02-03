Yachtrevue E-Paper für OeSV-Mitglieder

Als OeSV-Mitglieder könnt ihr das Yachtrevue E-Paper ab sofort direkt auf yachtrevue.at lesen.

Nach der Registrierung oder dem Login habt ihr vollen Zugriff auf das Yachtrevue E-Paper – inklusive aller Ausgaben der letzten 10 Jahre sowie auf den Download der Fahrberichte als PDF, wie gewohnt.