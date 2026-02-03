Yachtrevue E-Paper für OeSV-Mitglieder

Als OeSV-Mitglieder könnt ihr das Yachtrevue E-Paper ab sofort direkt auf yachtrevue.at lesen.
Nach der Registrierung oder dem Login habt ihr vollen Zugriff auf das Yachtrevue E-Paper – inklusive aller Ausgaben der letzten 10 Jahre sowie auf den Download der Fahrberichte als PDF, wie gewohnt.
- Bekomme ich als Mitglied des Österreichischen Segelverbands die Yachtrevue automatisch?
Ja. Als Mitglied des Österreichischen Segelverbands erhalten Sie das Magazin Yachtrevue automatisch und kostenlos per Post nach Hause geschickt.
- Habe ich als Segelverbandsmitglied auch Zugriff auf das Yachtrevue E-Paper?
Ja. Zusätzlich zum gedruckten Magazin haben Sie vollen Zugriff auf das Yachtrevue E-Paper.
- Wie kann ich mich für das Yachtrevue E-Paper registrieren?
Die Registrierung erfolgt einmalig auf www.yachtrevue.at/auth/login
Dabei benötigen Sie folgende Angaben:
Vor- und Nachname
Adresse
E-Mail-Adresse
Ihre Mitgliedsnummer des Österreichischen Segelverbands
Nach erfolgreicher Registrierung können Sie das E-Paper jederzeit online lesen.
- Ich kenne meine Segelverbands-Mitgliedsnummer nicht – was kann ich tun?
Kein Problem. Wenn Sie Ihre Mitgliedsnummer nicht wissen, wenden Sie sich bitte direkt an den Österreichischen Segelverband:
📧 info@segelverband.at, +43 216740243
- An wen kann ich mich bei Fragen zum automatischen Yachtrevue-Abo wenden?
Bei allen Fragen rund um das automatische Yachtrevue-Abo für Segelverbandsmitglieder (z. B. Zustellung, Mitgliedsstatus, Datenänderungen) hilft Ihnen der Österreichische Segelverband gerne weiter:
📧 info@segelverband.at, +43 216740243