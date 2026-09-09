Titelverteidiger übernimmt Tabellenführung

Der Union Yachtclub Traunsee fungierte am vergangenen Wochenende als Gastgeber für den dritten Ligaevent der Saison. Bei sommerlichen Bedingungen nutzte die Wettfahrtleitung den Auftakttag für zwei vollständige Runden. An den Folgetagen verlangten lange Startverschiebungen den Teams zwar einiges an Geduld ab, am Nachmittag gab es jedoch beide Male gut segelbare Bedingungen. Der Burgenländische Yachtclub (BYC) reiste als Zweiter an den Traunsee, eröffnete mit einem Wettfahrtsieg und ließ nach einem vierten Platz fünf weitere Rennsiege folgen. Die Titelverteidiger waren nach insgesamt zehn Runden nicht mehr von der Spitze zu verdrängen und übernahmen durch den ersten Eventsieg auch die Führung im Zwischenklassement. Als erster und um den Titel letztendlich einziger Herausforderer beendete der Segelclub Mattsee die Regatta am Traunsee auf Rang zwei, zum finalen Stopp an den Mondsee reisen die Salzburger mit einem Punkt Rückstand an. Am Traunsee und im Gesamtranking folgt SCTWV Achensee an dritter Stelle. Die Tiroler haben nach vorne wie nach hinten mehr als zehn Punkte Abstand, Bronze scheint damit vorab gesichert.

Während an der Tabellenspitze ein enger Kampf um die Meisterschaft tobt, herrscht am Tabellenende großer Druck. Der erste von zwei Absteigern steht nach der Regatta am Traunsee bereits vorzeitig fest: Der Yachtclub Velden wird die kommende Saison in der zweiten Liga um den Wiederaufstieg kämpfen müssen. Deutlich umkämpfter bleibt das Rennen um den Verbleib im Oberhaus auf den verbleibenden Plätzen. Zwar belegt der Union Yachtclub Neusiedler See aktuell den vorletzten Rang, allerdings trennen den Zwölftplatzierten und den Siebzehnten lediglich 13 Punkte. Damit bleibt der Abstiegskampf bis zur letzten Wettfahrt offen.