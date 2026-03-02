Premiere: Surf‑Trainer‑Lizenz für Wavepools

Der Zwei‑Wochen‑Lehrgang verbindet theoretische Grundlagen mit intensiver Praxis im Wasser. Die Teilnehmer planen und leiten eigenständig den Surfunterricht für ihre Schüler, setzen Coaching‑Konzepte direkt in der Welle um, lernen standortspezifische Sicherheits‑ und Betriebsabläufe kennen und erhalten Feedback zu Didaktik, Technikvermittlung und Trainingsgestaltung. „Mit der neuen Pool-Surfcoach-Ausbildung schaffen wir die Grundlage für höchste Qualität und Sicherheit in der Vermittlung des Surfsports im Pool. In einer technisch gesteuerten Umgebung ist professionelles Coaching entscheidend, sowohl für die sportliche Entwicklung als auch für ein sicheres und positives Erlebnis,“ so Michael Baldauf, Manager der Surf Academy O₂ SURFTOWN MUC.

Nach erfolgreichem Abschluss erhalten die Absolvent:innen die DOSB‑Zertifizierung „Trainer:in C Breitensport“ mit Spezialisierung auf Wavepool‑Coaching und damit die Qualifikation, Surfer in künstlichen Wellenanlagen international auszubilden und zu begleiten.