Premiere: Surf‑Trainer‑Lizenz für Wavepools

Eine neue Ausbildung qualifiziert zukünftige Surf‑Instructor gezielt für das Coaching in künstlichen Wellenanlagen und schafft erstmals grundlegende Standards.
In Hallbergmoos bei München ist mit dem „DWV Pool Surf Instructor Level 1 – DOSB Trainer:in C Breitensport“ eine weltweit erste Ausbildung für Surf‑Trainer speziell für Wavepools gestartet. Der Lehrgang kann bei der O₂ SURFTOWN MUC (YR-Reportage) absolviert werden, einem der führenden Surfpool‑Standorte in Deutschland. Sie entstand vor dem Hintergrund, dass Surfen seit den Olympischen Spielen 2020 in Tokyo vertreten ist und damit die Nachfrage nach professionell ausgebildeten Trainern steigt, auch für den Einsatz in Hallen‑ und Wavepool‑Anlagen.
Aufbau und Inhalt
Der Zwei‑Wochen‑Lehrgang verbindet theoretische Grundlagen mit intensiver Praxis im Wasser. Die Teilnehmer planen und leiten eigenständig den Surfunterricht für ihre Schüler, setzen Coaching‑Konzepte direkt in der Welle um, lernen standortspezifische Sicherheits‑ und Betriebsabläufe kennen und erhalten Feedback zu Didaktik, Technikvermittlung und Trainingsgestaltung. „Mit der neuen Pool-Surfcoach-Ausbildung schaffen wir die Grundlage für höchste Qualität und Sicherheit in der Vermittlung des Surfsports im Pool. In einer technisch gesteuerten Umgebung ist professionelles Coaching entscheidend, sowohl für die sportliche Entwicklung als auch für ein sicheres und positives Erlebnis,“ so Michael Baldauf, Manager der Surf Academy O₂ SURFTOWN MUC.
Nach erfolgreichem Abschluss erhalten die Absolvent:innen die DOSB‑Zertifizierung „Trainer:in C Breitensport“ mit Spezialisierung auf Wavepool‑Coaching und damit die Qualifikation, Surfer in künstlichen Wellenanlagen international auszubilden und zu begleiten.