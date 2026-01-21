boot Düsseldorf eröffnet Wingfoil-Saison

Weltcup. Windmaschinen und ein künstliches Becken, so startete die internationale Wingfoil-Szene in das neue Weltcup-Jahr. Spanien dominierte das Kick-off Eventim Rahmen der "boot" in Düsseldorf
Mit einem spektakulären Auftakt startete die neue Wingfoil-Saison auf der boot Düsseldorf. Vom 16. bis 18. Januar verwandelte die weltgrößte Wassersportmesse ihre Halle 17 in eine echte Wettkampfarena: Der GWA Wingfoil World Cup Düsseldorf brachte internationales Topniveau in den 60×20 Meter großen XXL-Pool.
Bei den Frauen sicherte sich die 18-jährige Spanierin Nia Suardiaz den Sieg – bereits ihr zweiter Triumph in Folge beim Indoor-Weltcup. Auch Ancor Sosa aus Spanien glänzte und fuhr bei den Männern auf Platz eins. Beide dominierten die Finalläufe mit beeindruckender Geschwindigkeit und Präzision.
Das besondere Setting des Wettbewerbs sorgte für begeisterte Zuschauer und staunende Gesichter: Die Athleten wurden an einem Überkopfkabel gezogen, während gigantische Ventilatoren den nötigen „Wind“ lieferten. So konnten sie zwei bis drei Runden im Pool absolvieren – ein ungewöhnliches, aber actionreiches Format, das Wingfoil-Faszination hautnah erlebbar machte.
Unter den 18 Teilnehmerinnen und Teilnehmern befanden sich einige der bekanntesten Namen der Szene. Lokalmatador Franz Schlittenbauer aus München überzeugte mit starkem dritten Platz, während Balz Müller aus der Schweiz als erfahrener Crowd-Favorit Zweiter wurde. Auch die österreichische Athletin Viola Lippitsch repräsentierte ihre Nation eindrucksvoll.
Neben Wingfoil stand auch das Pump-Foil-Racing im Fokus – eine noch junge Disziplin der SFT Surf Foil World Tour, die ohne Windantrieb auskommt. Nach ihrem erfolgreichen Start 2025 geht die Tour nun mit mehreren internationalen Stopps in die nächste Saison.