boot Düsseldorf eröffnet Wingfoil-Saison

Das besondere Setting des Wettbewerbs sorgte für begeisterte Zuschauer und staunende Gesichter: Die Athleten wurden an einem Überkopfkabel gezogen, während gigantische Ventilatoren den nötigen „Wind“ lieferten. So konnten sie zwei bis drei Runden im Pool absolvieren – ein ungewöhnliches, aber actionreiches Format, das Wingfoil-Faszination hautnah erlebbar machte.

Unter den 18 Teilnehmerinnen und Teilnehmern befanden sich einige der bekanntesten Namen der Szene. Lokalmatador Franz Schlittenbauer aus München überzeugte mit starkem dritten Platz, während Balz Müller aus der Schweiz als erfahrener Crowd-Favorit Zweiter wurde. Auch die österreichische Athletin Viola Lippitsch repräsentierte ihre Nation eindrucksvoll.

Neben Wingfoil stand auch das Pump-Foil-Racing im Fokus – eine noch junge Disziplin der SFT Surf Foil World Tour, die ohne Windantrieb auskommt. Nach ihrem erfolgreichen Start 2025 geht die Tour nun mit mehreren internationalen Stopps in die nächste Saison.