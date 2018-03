Konstrukteur Torsten Conradi, von Judel/Vrolijk & co zeigte sich nach den ersten Testschlägen vor Greifswald zufrieden: „ Die Yacht schwimmt perfekt auf ihrer Konstruktionswasserlinie, Steuerverhalten und Geschwindigkeitspotenzial entspricht den Erwartungen.“ Die Dehler 41 ist das zweite neue Modell nach der Übernahme der Werft durch die Hanse Group im Jahr 2009. Sie soll ein sicherer, eleganter Performance Cruiser mit reichlich Geschwindigkeitsreserven sein, die je nach Bedarf ausgereizt werden können. Laut Conradi wurden Rumpf- und Riggkonstruktion der Dehler 41 nach aufwändigen Strömungsanalysen und Testrechnungen so optimiert, dass sie sowohl nach ORCi und IRC reüssieren kann.

Die beiden ersten Baunummern werden nach dem Stapellauf vor Greifswald einem ausführlichen Testprogramm unterzogen. Dann werden sie von ihren Eignern übernommen und in Holland und Schweden eine Regattaserie bestreiten. Beide sind mit Karbon-Rigg und 2,40 m langem T-Kiel ausgestattet.

Daten: Rumpflänge: 12,40 m, Breite: 3,94 m, Tiefgang: 2,20/2,40/1,95 m, Verdrängung: 8,26/7,49/8,45 t, Großsegel: 55 m2, Genua: 37 m2; vorläufige Ratings: ORCi GPH 575, IRC 1,119. Preis (exkl. MwSt.): 146.800,-

www.dehler.com

www.yachten-meltl.de