Die deutsche Traditionswerft feierte als Teil der Hanse Group ein fulminantes Comeback, indem die erste vollständig in Greifswald produzierte Dehler 38 auf Anhieb zu Europas Yacht des Jahres gewählt wurde. Und das in der mit Elan 400, Pogo 30, XP 33 und Premier 45 extrem stark besetzten Performance-Cruiser-Gruppe. Derzeit arbeitet die Werft am Prototyp der neuen Dehler 46. Die Linien stammen wie gewohnt von Judel/Vrolijk & Co, interessant ist ein Blick auf die Verarbeitung.

Derzeit wird der Formenbau abgeschlossen. Das Bild zeigt wie eine hochpräszise 5-Achsfräse an der Form für die Decksinnenschale arbeitet. Schon demnächst wird mit der Laminierung des Rumpfes begonnen. In diesen wird wie gewohnt eine Bodengruppe geklebt, allerdings werden Spanten und Stringer im Fall der Dehler großflächig mit hochfesten Karbonfasern verstärkt. Diese sollen die auftretenden Lasten aus Rumpf und Rigg auf das ganze Schiff verteilen und eine hohe Verwindungssteifigkeit garantieren. Auch der Preis (exkl. MwSt.) steht bereits fest: € 219.900,–

www.dehler.com