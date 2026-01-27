Wels ruft alle Angler

Barsch, Hecht und Karpfen stehen im Mittelpunkt, während Top-Marken wie Sportex, Westin, Shimano, Rapala, Delphin, Nays Daiwa, Savage Gear und Grundens ihre neuesten Highlights präsentieren. Besucher können das Equipment direkt testen, vergleichen und zuschlagen – von Raubfisch-Ruten bis hin zu Karpfen-Spezialitäten ist alles unter einem Dach vereint.

Szene-Stars wie Didi Isaisch, Stefan Seuß und Michael Bierbaumer teilen auf der Hauptbühne ihr Wissen über Profi-Tricks und Taktiken. Ein Rekordanbieter an Ausstellern widmet sich Angelreisen und inspiriert in Vorträgen zu exotischen Gewässern, die das nächste Abenteuer versprechen. Am Großbecken sorgen Wurfshows von Johannes Höfner, Marc Oberreither und Daniel Hubner für Staunen, während man Tricks in Minuten lernt. Der Flyfishing Pool wird zum Highlight mit FFI Master Christopher Rownes sowie EFFA-Profis Daniele di Fronzo und Manfred Hafele, die pure Präzision demonstrieren. Fliegenbinder wie Karl Flick, Yvonne Borrmann und Andrew Hogg arbeiten live und enthüllen handwerkliche Kunst.

Familien finden volle Action: Der Welser Sportfischerverein bringt Kinder zum Werfen und Kurbeln, der Österreichische Castingverband veranstaltet sonntags ein Jugendturnier mit attraktiven Sachpreisen. Ramona Hani startet täglich Mitmach-Programme am Fly Pool, und der OÖ-Landesfischereiverband serviert duftende Show-Fischgerichte frisch aus der Pfanne.

Das Festival bietet mehr als Shoppen, denn es dreht sich um Netzwerken, Fachgespräche und geteilte Leidenschaft. Ergänzt durch Bogensport- und Bike Festival wird Wels zum Outdoor-Hotspot für alle Wassersport- und Naturfans.