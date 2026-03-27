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Einhand- und Small-Crew-Manövertraining

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2 min
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 © Karl-Heinz Apfelmaier
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Datum

ab 05.05.2026 (dreitägig)

Ort

Izola, Slowenien

Kosten

€ 620,– / Person

Informationen

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Über die Autoren

Einhand- und Small-Crew-Manövertraining | Yachtrevue