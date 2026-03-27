Einhand- und Small-Crew-Manövertraining

Viele Skipper kennen die Situation: Ein idealer Segeltag, aber an Bord fehlen erfahrene Crewmitglieder. Besonders bei Hafenmanövern kann eine kleine oder unerfahrene Crew schnell zur Herausforderung werden.

Die Segelschule Mooring-Ventures entwickelte dafür ein neues Trainingsformat. Am 5. Mai 2026 startet am Stützpunkt Izola (Slowenien) erstmals ein Skippertraining speziell für Einhandsegeln und Törns mit kleiner Crew.

„Viele Skipper segeln heute bewusst mit kleiner Crew oder sogar alleine. Dafür braucht es jedoch andere Abläufe und Techniken als beim klassischen Crewsegeln“, erklärt Karl-Heinz Apfelmaier, Gründer der Segelschule Mooring-Ventures.

Im Mittelpunkt des dreitägigen Trainings stehen praxisnahe Manöver und Hafenmanöver unter Small-Crew-Bedingungen. Trainiert wird in Kleingruppen von maximal vier Teilnehmer:innen, wobei die Skipper von Beginn an lernen, Manöver ohne zusätzliche Hilfe alleine durchzuführen. Die Übungen bauen methodisch aufeinander auf und steigern sich schrittweise im Schwierigkeitsgrad.

Das Training wird von RYA Yachtmaster Karl-Heinz Apfelmaier geleitet. Der passionierte Einhandsegler hat über viele Jahre erfolgreiche Einhandpraktiken weiterentwickelt und daraus die SSHA-Methodik entwickelt – einen praxisorientierten Ansatz für strukturiertes und sicheres Einhandsegeln.