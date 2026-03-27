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J/70 " Boot" Camp

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Ausbildung
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3 min
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Datum

  1. 01.05. - 03.05.2026

Ort

Tivat, Montenegro

Kosten pro Team

€ 1.000,–

Kosten pro Person

€ 250,–

Über die Autoren

J/70 " Boot" Camp | Yachtrevue