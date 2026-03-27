J/70 " Boot" Camp

Are you ready?

Oder auf gut Deutsch: Bist du bereit für ein J/70-Training samt Trainingsregatta in Montenegro?

Dann ist dieses "Boot" Camp vielleicht genau der richtige Auftakt für die heurige Saison: Von 1. bis 3. Mai 2026 laden wir nach Tivat in die spektakulären Bucht von Kotor zu drei Tagen intensiver J/70-Praxis aufs Wasser. Die Anreise ist für 30. April vorgesehen, die Abreise für 4. Mai.

Gastgeber und Trainer vor Ort ist Ivan vom Bora Sailing Club. Für das Camp steht eine J/70-Flotte mit bis zu neun Booten bereit.

Der Preis für dieses dreitägige Segelabenteuer beträgt 250 Euro pro Person beziehungsweise 1.000 Euro pro Boot. Darin enthalten sind:

drei Tage J/70-Segeln inklusive Charter und Trainingsregatten

Coaching durch den Trainer vom RIB aus, inklusive Treibstoff, Tonnen und Regattaorganisation

Sonntagsregatta, gegebenenfalls mit weiteren teilnehmenden Teams aus der Umgebung



Nicht im Preis enthalten sind:

Flug nach/von Podgorica, etwa 200 Euro

Flughafentransfer nach/von Tivat, etwa 25 Euro pro Person beziehungsweise 80 bis 120 Euro pro Auto

Unterkunft, Verpflegung und Getränke

Gedacht ist das Camp vor allem für Crews, die mit dem Liga-Format bereits vertraut sind und eine J/70 als Team sicher bewegen können. Idealerweise meldest du dich daher gleich mit einer Vierercrew an – als sportliches Warm-up für die Liga-Saison 2026.

Einzelmeldungen sind ebenfalls möglich. In diesem Fall wird versucht, passende Crews zusammenzustellen. Fixiert wird das Boot Camp, sobald mindestens drei Boote beziehungsweise zwölf Personen zusammenkommen. Je mehr Teams dabei sind, desto besser – vergeben werden die Plätze nach dem Prinzip first come, first served.

Wer seine Regattatechnik schärfen, in guter Gesellschaft segeln, ein neues Revier kennenlernen und dazu die eindrucksvolle Kulisse Montenegros erleben will, sollte sich diese Gelegenheit nicht entgehen lassen. Deinen Platz sicherst du dir als Team oder einzeln per E-Mail an:

Andreas Wippel / VISC - Vienna International Sailing Club

andreas.wippel@chello.at

Deadline: Je früher umso besser!

Es ist eine Anzahlung von € 500,– pro Boot/Besatzung zu leisten, der Restbetrag ist vor Ort zu begleichen.