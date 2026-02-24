Destinationen, Marinas und Know-how für den nächsten Törn

Tourismus und Charter

In Halle 4 trifft Segelsport auf Urlaubsträume: Neben Klassenvereinigungen und Verbänden präsentieren Tourismus- und Charteranbieter inspirierende Möglichkeiten für Freiheit und Abenteuer am Wasser – begleitet von einem spannenden Bühnenprogramm. Besucher finden hier eine große Auswahl an Charterunternehmen sowie umfassende Informationen zu den schönsten Revieren – ob mit dem Hausboot, Segelboot, Katamaran oder Motorboot. Neben Kroatien mit seinen zahlreichen Marinas und idyllischen Inseln präsentieren sich auch Italien, Griechenland und viele weitere traumhafte Destinationen.

Mehr als 30 Yachtcharterfirmen auf der BOOT TULLN

Die schönsten Plätze auf der Austrian BoatShow – BOOT TULLN entdecken: Ob als Kojencharter mit erfahrenem Skipper oder als Bareboat für selbstständige Crews. Der nächste Urlaub ist in greifbarer Nähe.

Pitter Yachtcharter – Partner für Yachtcharter, Yachtinvest & Yachtservice

Als Kroatienspezialist mit fast 40 Jahren Erfahrung ist Pitter Yachtcharter Ihr verlässlicher Partner für Segelyachten, Katamarane und Motoryachten, in Kroatien und weltweit. Mit einem großen Charterangebot an 30 Basen in 7 Ländern sowie umfassenden Yachtservice-Dienstleistungen für private Segel- und Motoryachten – von Reparatur und Wartung bis hin zum Winterlager – bietet Pitter Yachtcharter alles aus einer Hand. Für alle, die ihre Fähigkeiten vertiefen möchten, werden praxisnahe

Skipper Trainings angeboten – ideal zur Auffrischung oder als Vorbereitung für Ihren nächsten Törn. Das Pitter Team sowie die Stützpunktleiter der internationalen Basen informieren über die schönsten Charterreviere und die neuesten Yachtmodelle.

Yachtcharter Müller

Mit einer vielfältigen Flotte aus Segelbooten, Motorbooten, Katamaranen und Hausbooten bietet das Unternehmen für jeden Geschmack und Anspruch die passende Yacht. Ob traumhafte Küsten in Kroatien, die Inselwelt Griechenlands, Italien, die Türkei, Schweden, Frankreich oder zahlreiche weitere Reviere wie die Malediven oder Seychellen – die Auswahl an Destinationen lässt keine Wünsche offen. So finden Kunden garantiert das ideale Boot für ihren individuellen Traumtörn

Top Light d.o.o. - Split Yacht Charter

Split Yacht Charter mit Sitz in Split bietet maßgeschneiderte Segel- und Luxusyachterlebnisse in der Adria. Von der historischen Hafenstadt aus erkunden Gäste Inseln wie Hvar, Brač, Vis, Korčula und die Kornaten. Die moderne Flotte umfasst Segelyachten, Katamarane, Motoryachten und Gulets für Paare, Familien und Gruppen. Neben Bareboat-Charter werden auch Skipper- und Crewed-Optionen mit professionellem Service für individuell abgestimmte Reisen angeboten.

Ionian Charter

Ionian Charter, mit ihren 35 Jahren Berufserfahrung am Chartermarkt als Yachteigner und Vercharterer, bieten den Kunden ein super Service, top gepflegte und sehr gut ausgestattete Yachten. Die Basen sind in der Alimos Marina in Athen und in der Marina Lefkas im Ionisches Meer, wo man eine Vielzahl von Monohulls sowie Katamarane, auch mit Skipper und Hostess Cock, buchen kann.

Vito Nautika

Vito Nautika ist seit über 25 Jahren Experte für Yachtcharter in Istrien und steht für exklusive, perfekt gepflegte Yachten mit Fokus auf eine hochwertige Flotte, insbesondere Katamarane und Segelyachten. Vom Heimathafen ACI Marina Pomer aus bietet das Unternehmen großartige Segelerlebnisse in der Adria, der Kvarner-Bucht und den Kornaten – zudem ist Pomer ein idealer Ausgangshafen für Törns nach Venedig. Die moderne Flotte umfasst 25 Yachten sowie Jetskis, SUPs und weiteres Fun-Equipment. Persönliche Betreuung, hohe Flexibilität und die Insider-Tipps der Crew machen jeden Törn zu einem besonderen Erlebnis.

ETNOtrend s.o.o.

Macrocruise und AdriaticSailor sind eine erfahrene Charteragentur und ein führendes Charterportal mit über 20 Jahren Erfahrung im Yachtcharter. Mit mehr als 4.500 erfolgreich abgeschlossenen Buchungen bieten wir zuverlässigen, schnellen und persönlichen Service für jeden Segler. Wir bringen Angebot und Nachfrage an einem Ort zusammen und ermöglichen unseren Kunden einen einfachen und sicheren Weg zum perfekten Urlaub an Bord.

Croatia Sailing Academy: Ausbildung, Erfahrung und Charterkompetenz aus einer Hand

Die Croatia Sailing Academy bietet praxisorientierte Segelkurse für Anfänger und Fortgeschrittene mit Fokus auf Sicherheit, praktische Fähigkeiten und professionelles Bootsmanagement. Nach erfolgreicher Ausbildung werden Absolventen gezielt auf ihre Tätigkeit als Skipper vorbereitet und in den Beruf vermittelt. Ergänzend betreibt die Academy ein Charterunternehmen mit Sitz in Pula. Die moderne Flotte umfasst 17 Yachten für unterschiedlichste Ansprüche. Dank flexibler Buchungsmöglichkeiten können Boote für individuelle Zeiträume reserviert werden – nicht nur von Samstag bis Samstag.

Sicher unterwegs – mit der richtigen Versicherung an Bord

Gerade beim Segeltörn ist der passende Versicherungsschutz entscheidend. Ob eigene Yacht, Charterboot oder komplette Flotte – eine maßgeschneiderte Absicherung sorgt dafür, dass aus dem Traumurlaub kein Risiko wird. Renommierte

Versicherungsanbieter wie Yacht-Pool, Donau Versicherung AG (Vienna Insurance Group), Pantaenius Yachtversicherungen GmbH, UNIQA Generalagentur Österreich und Kroatien sowie Sea-Help GmbH / Sea-Help Insurance Broker GmbH informieren umfassend über individuelle Lösungen – von der Jolle über Schlauchboote und Jetskis bis hin zur Mega-Yacht oder Charterflotte. So steht einem sicheren und unbeschwerten Traumurlaub am Wasser nichts mehr im Weg.

Turisticka Zajewdnica Sibensko Kninske Zupanije

Inselzauber im Šibenik-Archipel

Ruhige Buchten, idyllische Inseln und üppig bewachsene Archipele machen die Region zu einem einzigartigen Segelrevier. Entlang der malerischen Küste laden moderne Yachthäfen zum Verweilen ein, während Traditionen des Holzschiffbaus maritime Geschichte erlebbar machen. Kristallklares Wasser, schmale Kanäle und eindrucksvolle Panoramablicke schaffen eine Oase der Ruhe und wecken die Sehnsucht nach dem offenen, türkisblauen Meer.

Maritimes Ausbildungszentrum Adria Libar

Seit 1989 zählt Adria Libar zu den führenden Anbietern maritimer Aus- und Weiterbildung in Kroatien. Das Zentrum bietet ein breites Spektrum an STCW-Zertifizierungen und spezialisierten Kursen für Fachkräfte der Schifffahrt. Moderne Ausstattung, großzügige Schulungsräume und hochmoderne Schiffssimulatoren gewährleisten praxisnahes Training auf höchstem Niveau. Realitätsnahe Szenarien bereiten die Teilnehmer gezielt auf die Herausforderungen des Berufsalltags auf See vor.

Nauticki centar Pina i Mare d.o.o - NCP&Mare Charter

Mit über 30 Jahren Erfahrung steht das Unternehmen für erstklassigen Yachtcharter in Šibenik – dem idealen Ausgangspunkt für unvergessliche Segelerlebnisse entlang der dalmatinischen Küste. Die hervorragend gewartete Flotte erfüllt höchste Ansprüche an Qualität, Sicherheit und Komfort. Gäste schätzen besonders den exzellenten Service sowie den 24/7-Kundensupport. Dank Fly & Sail Arrangements und Shuttle-Service wird die Anreise komfortabel und unkompliziert gestaltet. Ob mit Skipper, kompletter Crew oder als Bareboat-Charter – maßgeschneiderte Lösungen garantieren ein einzigartiges Erlebnis auf See

Marina Hramina

Mit der Erweiterung der Kapazität stehen nun zusätzlich 50 neue Liegeplätze zur Verfügung. Der Großteil dieser Plätze ist für Yachten mit einer Länge von 18 bis 23 Metern ausgelegt und entspricht damit gezielt den wachsenden Anforderungen moderner Nautiker. Das Projekt umfasste darüber hinaus die Erweiterung der Parkplatzflächen sowie die Gestaltung eines komplett neuen Strandes. Mit diesen Investitionen werden Komfort, Infrastruktur und Aufenthaltsqualität für Gäste nachhaltig verbessert und die Position der Marina als attraktiver und zukunftsorientierter Heimathafen weiter gestärkt.

BavAdria & Marina Kaštela: Ihr Heimathafen in Kroatien

Die Marina Kaštela, ideal zwischen Split und Trogir gelegen, wurde 2025 als beste große Marina Kroatiens ausgezeichnet. Modernste Infrastruktur und höchste Servicequalität machen sie zum perfekten Ausgangspunkt für Ihren Adria-Törn.

Direkt vor Ort steht BavAdria Yachting mit über 25 Jahren Erfahrung und top-gewarteter Flotte bereit. Persönliche Betreuung und maßgeschneiderte Lösungen garantieren nautische Exzellenz aus einer Hand. Im Segeltreffpunkt Graz beraten wir Sie individuell zu Charter, Yachtkauf oder Dauerliegeplatz.

Malta, ein Paradies für Reise und Segeln

Die maltesischen Inseln sind ein Paradies und ideal für einen gelungenen Segelurlaub. Im Herzen des Mittelmeers gelegen, ist die felsige Küste von kristallklaren Gewässern umgeben. Malta zählt zu den beliebtesten Segelurlauben des Mittelmeers. Von faszinierenden Landschaften bis hin zu Klippen und außergewöhnlicher Flora und Fauna.