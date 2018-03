Kommenden Freitag bis Sonntag, 19. bis 21. August, findet in Bottinghofen bei Kreuzlingen/Konstanz bereits zum 7. Mal die Inwater-Boatshow statt. Werften wie X-Yachts, Hallberg Rassy, Nimbus, Elan, Frauscher, Chaparral, Committi und viele mehr zeigen ihre neusten Segel- und Motoryachten im Wasser. Außerdem kann man sich vor Ort persönlich über maritimes Zubehör und Service, wie Segel, Sonnenschutz und Bootsversicherungen informieren.

Am Land ist zugleich eine Autoausstellung mit exklusiven Mercedes und Opel Automobilen vorgesehen.

Mutige können sich beim Stand Up Paddling versuchen oder in der Segelschule vor Ort schnuppern. Die Sportfischervereinigung feiert das beliebte Fischerfest und sorgt mit dem Silo5 Restaurant für das frische Catering.

InWater-BoatShow

Hafengelände Bottighofen (CH)

19. – 21. August 2016

Öffnungszeiten:

Freitag – 11:00 – 19:00 Uhr

Samstag – 10:00 – 19:00 Uhr

Sonntag – 10:00 – 16:00 Uhr

Der Eintritt ist frei

Alle Infos auf www.inwater-boatshow.com