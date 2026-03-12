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Kia Beach and Surf - WarmUp

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3 min
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Datum

24.04. - 26.04.2026

Ort

Seebad in Weiden am See

Informationen

www.beachandsurf.at

Über die Autoren

Kia Beach and Surf - WarmUp | Yachtrevue