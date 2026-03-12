Kia Beach and Surf - WarmUp

Datum
24.04. - 26.04.2026
Ort
Seebad in Weiden am See
Informationen
www.beachandsurf.at
Über die Veranstaltung
Mit dem Projekt „Beach and Surf - WarmUp“ wird ein dreitägiges Wassersport-Wochenende als offizieller Bestandteil des Seeopenings Burgenland umgesetzt. Ziel ist es, den Saisonstart am Neusiedler See aktiv zu inszenieren und Weiden am See als modernen, attraktiven Wassersport-Standort nachhaltig zu positionieren.
Das Event verbindet Trendsport, Nachwuchsförderung, Community-Building und touristische Belebung und richtet sich sowohl an aktive Sportler*innen als auch an Besucher*innen, Einsteiger*innen und Tagesgäste.
Inhalt & Programm
Im Mittelpunkt steht ein Wochenende ganz im Zeichen des Wassersports:
Wingfoilen und Windsurfen als zentrale Wassersportarten.
Kostenlose Testmöglichkeiten von Wingfoil- und Windsurf-Equipment für jedermann.
Beachvolleyball-Workshops am Strand als ergänzendes Onshore-Angebot
Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf Ausbildung und Nachwuchsarbeit:
Wettkampftraining und Technik-Sessions für Wingfoiler
Einsteigerprogramme („erste Schritte“)
Umsetzung in Kooperation mit dem Österreichischer Segelverband, um höchste sportliche Qualität und Sicherheitsstandards zu gewährleisten.
Abendprogramm & Community-Aspekt
Freitag – Come Together
Location: Surfclub Weiden
Gemeinsame Grillparty direkt am Strand
Offenes Get-together für die Wassersport-Community
Gratis Essen und Getränke für Wingfoiler, Windsurfer, aktive Teilnehmer*innen sowie Vertreter*innen der Surfindustrie
Alle freiwilligen Spenden kommen der Krebshilfe zugute
Samstag – Movie Night
Location: das Fritz
Surf- und Wassersport-Film
Community-Abend mit sozialem Mehrwert
Charity-Event zugunsten der Krebshilfe