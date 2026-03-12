Kia Beach and Surf - WarmUp

Mit dem Projekt „Beach and Surf - WarmUp“ wird ein dreitägiges Wassersport-Wochenende als offizieller Bestandteil des Seeopenings Burgenland umgesetzt. Ziel ist es, den Saisonstart am Neusiedler See aktiv zu inszenieren und Weiden am See als modernen, attraktiven Wassersport-Standort nachhaltig zu positionieren.

Das Event verbindet Trendsport, Nachwuchsförderung, Community-Building und touristische Belebung und richtet sich sowohl an aktive Sportler*innen als auch an Besucher*innen, Einsteiger*innen und Tagesgäste.

Inhalt & Programm

Im Mittelpunkt steht ein Wochenende ganz im Zeichen des Wassersports:

Wingfoilen und Windsurfen als zentrale Wassersportarten.

Kostenlose Testmöglichkeiten von Wingfoil- und Windsurf-Equipment für jedermann.

Beachvolleyball-Workshops am Strand als ergänzendes Onshore-Angebot

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf Ausbildung und Nachwuchsarbeit:

Wettkampftraining und Technik-Sessions für Wingfoiler

Einsteigerprogramme („erste Schritte“)

Umsetzung in Kooperation mit dem Österreichischer Segelverband, um höchste sportliche Qualität und Sicherheitsstandards zu gewährleisten.

Abendprogramm & Community-Aspekt

Freitag – Come Together

Location: Surfclub Weiden

Gemeinsame Grillparty direkt am Strand

Offenes Get-together für die Wassersport-Community

Gratis Essen und Getränke für Wingfoiler, Windsurfer, aktive Teilnehmer*innen sowie Vertreter*innen der Surfindustrie

Alle freiwilligen Spenden kommen der Krebshilfe zugute

Samstag – Movie Night