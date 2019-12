Nostalgische Gefühle

Flashback 1. Aquileia, Italien, Besichtigung der neuen Werft von Solaris. Starten um 8 Uhr zum Rundgang durch die Hallen, um 13 Uhr ist alles im Kasten. In der Pause bis zum nächsten Termin kann ich den Chef zu einem Abstecher nach Grado überreden. Schon die Fahrt über die vier Kilometer lange Dammstraße weckt Erinnerungen, beim Spaziergang durch Altstadt und Hafen werde ich von nostalgischen Gefühlen überwältigt. Hier habe ich meinen allerersten Törn gestartet, auf der guten, alten Seekuh, organisiert vom UYC Traditionsverband. Ich war 17, liebte jede Minute an Bord und wusste: Das muss Teil meines Lebens werden. Hat geklappt, würde ich sagen.

Flashback 2. Marx-Halle, Wien, Besuch der International Charter Expo. Vor dem Eingang drängen sich gut gelaunte, aber seltsam gekleidete Menschen; es dominieren Neonfarben, Schulterpolster, Stirnbänder und Glitzer-Stulpen. Bin verwirrt: Hat die Szene der Vercharterer heimlich einen Stilwandel durchgemacht? Aufklärung folgt alsbald, es findet nämlich zeitgleich in einer Nebenhalle eine megamäßige 80er-Motto-Party statt. 80er, hach! Ich war Studentin, liebte Patrick Swayze in Dirty Dancing und wusste: So ein Typ muss Teil meines Lebens werden. Hat fast geklappt, würde ich sagen.