Wenn die Tage länger werden und die Temperaturen wieder zu steigen beginnen, können es viele Eigner kaum erwarten, endlich in See zu stechen. Ein übereilter Aufbruch kann jedoch unangenehme Folgen haben, gehört doch das fachgerechte Auswintern des Motors zu den unbedingt nötigen Saisonvorbereitungen. Wurde der Borddiesel im Herbst gewissenhaft eingewintert, hat man bereits einen Überblick über die nötigen Arbeiten und idealerweise eine Checkliste zur Hand.

Bestimmte Arbeitsschritte sollten selbstverständlicher Teil der jährlichen Routine sein. Wir haben sie gemeinsam mit dem Experten Leo Hugl an dessen Übungsmotor, einem neun PS starken Volvo Penta 2000 mit nachgerüsteter Zweikreiskühlung, durchlaufen und in Wort und Bild dokumentiert. Je nach Modell ergeben sich natürlich Abweichungen zu der von uns vorgeschlagenen Praxis.

Zu Beginn sollte jedenfalls eine Sichtprüfung des allgemeinen Zustands des Motors und der Motorbilge durchgeführt werden. So können Leckagen oder Korrosionsstellen auf undichte Stellen hinweisen, die sich dann frühzeitig beheben lassen.

ÖLSTAND

Bevor die Maschine das erste Mal gestartet wird, Ölstand kontrollieren. Ölmessstab herausziehen und mit einem sauberen, fusselfreien Tuch oder Papier abwischen. Ölmessstab bis zum Anschlag zurück in die Öffnung stecken und wieder hinausziehen. Der Ölstand sollte zwischen den Markierungen von Minimum und Maximum liegen. 4095

Achtung: Nach dem ersten Lauf der Maschine und nach längeren Stehzeiten sinkt der Ölstand, da das Öl im Motor verteilt wird und nicht sofort in der Ölwanne zusammenläuft.

KÜHLSYSTEM

Stand der Kühlflüssigkeit im inneren Kreislauf oder Süßwasserkreislauf kontrollieren und überprüfen, ob alle Stopfen und Ablasshähne geschlossen sind.

Die gesamte ausführlich bebilderte Schritt-für-Schritt-Anleitung finden Sie in der Yachtrevue 3/2018, am Kiosk ab 26. Februar!