Brown und Hickson krönen sich zu Pro-Junior-Sieger

Milla Coco Brown aus Sydneys Northern Beaches und Lucas Hickson aus Victorias Mornington Peninsula dominierten den Auftakt der World Surf League Australia/Oceania Junior Qualifying Series. Beim 40-jährigen Surfest-Jubiläum an Merewether Beach setzten sie sich in anspruchsvollen 2- bis 3-Fuß-Wellen durch und sammelten entscheidende Punkte für die WSL World Junior Championships.

Die 18-jährige Brown feierte ihren vierten Pro-Junior-Triumph – den zweiten in Folge nach dem Let’s Surf Lake Mac. Mit starken Turns und 12,67 Punkten bezwang sie im Damenfinale Ava Arghyros, Ocea Curtis sowie Ruby Berry. „Ein perfekter Einstieg nach der Pause – großes Dankeschön an Kim Burton!“, jubelte die Siegerin.

Hickson, 19 Jahre alt und Victorian State Champion, erzielte mit 11,47 Zählern seinen ersten WSL-Erfolg überhaupt. Im Herrenfinale überholte er Leo Matchett, Will Martin und Darcy Dwyer.