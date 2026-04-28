Tom Acherer gewinnt Saisonstart

Wenn das südfranzösische Leucate ruft, weiß die Szene: Jetzt wird’s ernst. Beim Mondial du Vent eröffnete die GWA Wingfoil Tour die Surf-Freestyle Saison. Um ein vollständiges Resultat abzusichern, wurde das Ladder-Format gestrafft und die Heats in ein enges Wetterfenster gedrückt.

Aus rot-weiß-roter Sicht wurde der Auftakt zum Ausrufezeichen: Tom Acherer holte den Sieg und damit die maximalen Auftaktpunkte. Im Finale, früh angesetzt, um den nutzbaren Wind zu erwischen, lieferte der Tiroler die höchste Heat-Score des gesamten Events ab und ließ Rocco Makana sowie Luca Vuillermet hinter sich.