Garmin erweitert sein Echolot-System

Garmin
Mit dem GT360UHD und der optionalen Spy Pole stellt der Marktführer für hochwertige GPS-Navigationsgeräte eine neue Kombination für die Rundumsicht unter Wasser vor, die sich flexibel ins bestehende Bordelektronik-Setup einbinden lässt.
Der Echolotgeber von Garmin setzt neue Standards für das Angeln mit Echolot. Im Zusammenspiel mit der optionalen, elektrischen Spy Pol Geberstange erhält man eine 360 Grad Ansicht rund um das Boot – ohne beim Angeln ständig den Echolotgeber neu ausrichten zu müssen. Das Ergebnis ist maximale Kontrolle über das Echolot sowie einzigartige Aufnahmen von Fischen und Strukturen in 2D und 3D.
„Dank der neuartigen Geberstange mit erhöhter Präzision und einfacher Handhabung gestaltet sich die Suche nach Fischen weitaus einfacher als je zuvor“, so Susan Lyman, Garmin Vice President of Consumer Sales and Marketing. „Übertroffen wird dies nur durch die Kombination mit einem Garmin LiveScope für Echtzeit-Echolotbilder.“
Die Bedienung erfolgt wahlweise kabellos per Fernbedienung, über ein Fußpedal oder direkt am Kartenplotter. Außerdem nennt Garmin Funktionen wie einen Fixpunktmodus, einen automatischen Scanmodus und eine Synchronisierung mit Geschwindigkeit und Richtung kompatibler Force- und Force-Pro-Trolling-Motoren.