Garmin erweitert sein Echolot-System

„Dank der neuartigen Geberstange mit erhöhter Präzision und einfacher Handhabung gestaltet sich die Suche nach Fischen weitaus einfacher als je zuvor“, so Susan Lyman, Garmin Vice President of Consumer Sales and Marketing. „Übertroffen wird dies nur durch die Kombination mit einem Garmin LiveScope für Echtzeit-Echolotbilder.“

Die Bedienung erfolgt wahlweise kabellos per Fernbedienung, über ein Fußpedal oder direkt am Kartenplotter. Außerdem nennt Garmin Funktionen wie einen Fixpunktmodus, einen automatischen Scanmodus und eine Synchronisierung mit Geschwindigkeit und Richtung kompatibler Force- und Force-Pro-Trolling-Motoren.