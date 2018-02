Olympia trifft Segel-Kabarett

Wenn Jürgen Preusser am 20. Februar mit dem Kabareee zur See auf die Bühne geht, darf er prominente Gäste begrüßen

Mit seinem Programm "ABDRIFT – Kabareee zur See" ist Jürgen Preusser ein echter Renner gelungen. Nach längerer Pause tritt der Yachtrevue-Kolumnist am 20. Februar wieder in der Stadtgalerie Mödling auf, unter das Publikum werden sich dabei zwei Weltklasse-Segler mischen: Thomas Zajac, der bei den Olympischen Spielen in Rio die einzige Medaille für Österreich geholt hatte, will sich über die launigen Geschichten ebenso amüsieren wie der ehemalige 470er-Vorschoter Florian Reichstädter. „Ich war sogar bei einer der vielen Anekdoten, die Preusser in seinem Kabarett schildert, live dabei“, grinst Florian Reichstädter.

Die beiden Segler werden in Mödling auf einen Weltklasse-Mann aus einer anderen Branche treffen: Reini Buchacher, der Jürgen Preussers Buch "ABDRIFT – SATIRE FÜR SEGLER" mit großem Witz illustriert hat, steht als Weltrekordhalter der Schnellkarikatur im Guinnessbuch der Rekorde und wird auch die beiden Spitzensegler mit schnellem Strich festhalten.

Preusser gilt als einziger Segel-Kabarettist im deutschsprachigen Raum und ist bereits zwanzig Mal aufgetreten. Sein erstes Buch war vergriffen, wurde aber soeben neu aufgelegt. Buchacher und Preusser arbeiten bereits an der Fortsetzung: „Abdrift – meer Satire“





„ABDRIFT KABAREEE ZUR SEE“, 20. 2., 20 Uhr

Stadtgalerie Mödling

Tickets unter karten@dieStadtgalerie.at

Buchbestellungen unter juergen <AT> preusser.at