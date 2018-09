Segeln für einen guten Zweck

Alljährlich am 2. Septemberwochenende und heuer zum fünften Mal findet zu Ehren des tödlich verunglückten America’s-Cup-Seglers Andrew Simpson die Bart's Bash Charity Regatta statt. Mit mehr als 500 Austragungsorten in über 70 Ländern ist die Regatta der größte weltweite Segel-Event, der sich dieses Jahr um die Aufnahme ins Guinness Buch der Rekorde bemüht.

In Österreich wird die Bart's Bash vom Vienna international Sailing Club (VISC) gemeinsam mit dem Burgenländischen Yachtclub (BYC) und dem boats2sail Yachtclub (B2S-YC) organisiert und findet am 15. September in Rust am Neusiedler See statt. Die Einahmen werden im Sinne der Andrew Simpson Stiftung für die Förderung von Jugend und Behindertensegeln verwendet. Es werden auch noch Teilnehmer gesucht die bereit sind Kinder und Jugendliche aus lokalen Schulen bei der Regatta auf ihrem Boot mitzunehmen.



Termin: 15. 9. ab 10 Uhr (Ersatztermin bei extremen Wetterverhältnissen ist der 16.9.)

Weitere Informationen: www.boats2sail.com, www.byc.at

Meldung unter: www.byc.at/regatten/regattakalender