Überraschende Gefühle

Bootspräsentation in Italien. Die familiengeführte Werft Absolute legt sich wirklich ins Zeug. Nach Werksführung, Vorstellung aller Vorstandsmitglieder und Testfahrten gibt es am Abend ein Gala-Dinner in einer Villa aus dem 17. Jahrhundert in den Weinbergen. Bevor das Essen serviert wird, müssen wir eine Augenbinde mit der Aufschrift "Make your Yachting Experience Absolute" anlegen und werden mit einer Gesangsdarbietung beglückt. Wer nicht sehen kann, muss fühlen.

Erkundungstour am Balaton. Erklimme jede Anhöhe, um die beste Fotoperspektive zu erhaschen. Einen besonders guten Ausblick soll man vom Aussichtsturm in Fonyód haben, erklärt die Tourismuslady. Höre nur mit einem Ohr zu, während sie den Weg erklärt, wozu auch, mit Google Maps am Handy bin ich noch überall hingekommen. Die App führt mich auf einen steilen, von der Sonne aufgeheizten Weg, der vor einem Wald abrupt endet. Umdrehen ist keine Option, also kämpfe ich mich kreuz und quer durch das Dickicht. Als ein blanker Schädel durch das Grün blitzt, wird mir mulmig zumute. Meine Wasserflasche ist längst leer, das Gestrüpp wird immer dichter. Und dann stehe ich auch noch vor einem Stacheldrahtzaun. Umdrehen ist immer noch keine Option – ich habe nämlich längst die Orientierung verloren. Bugsiere zuerst die Fotoausrüstung und dann mich robbend unter dem Zaun durch. Als ich nach einer gefühlten Ewigkeit schweißgebadet, zerkratzt, verdreckt und zerfetzt am Aussichtsturm ankomme, ist mir der Ausblick sowas von wurscht. Wer nicht hören will, muss fühlen.