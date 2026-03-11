Olympiasieger Bontus startet in Comeback-Saison

Parallel läuft die Suche nach dem schnellsten Setup auf Hochtouren. Bei den Foils sieht sich das Team bereits gut aufgestellt, für unterschiedliche Reviere sei das passende Material vorhanden. Bei den Schirmen – speziell bei den großen Größen – wird auf Mallorca intensiv getestet: Es geht darum, die richtigen Bedingungen zu erwischen, um am Ende nicht nur „gut“, sondern messbar schneller zu sein.

Der Kalender macht keine Pause: In zwei Wochen nimmt die Saison mit der Trofeo Princesa Sofía (27. März bis 4. April 2026) wieder Fahrt auf. Der Fokus liegt heuer klar auf den beiden großen Wegmarken: der Weltmeisterschaft im portugiesischen Viana do Castelo im Mai und der Europameisterschaft im türkischen Akyaka Anfang September. Bontus will früh Selbstvertrauen sammeln – und bei der WM um Medaillen mitfahren.

Und dann ist da noch Los Angeles 2028. Bontus beschäftigt Olympia bereits jetzt – auch als Athletensprecher der Klasse. Nach einem problematischen Test-Event in Fortaleza (Brasilien) verfasste er einen Brief an World Sailing: Starkregen habe das Wasser massiv verschmutzt, Treibgut habe Stürze begünstigt, viele Athleten seien krank geworden. Sein Standpunkt ist unmissverständlich: „Beim Olympic Qualifier nächstes Jahr ist das so nicht akzeptabel.“ High-Speed – ja. Aber nicht ohne Haltung.