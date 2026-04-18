Erstes Mal. Die Website der Yachtrevue war über ein Jahrzehnt alt, Ideen für einen Relaunch schwirrten seit Monaten in meinem Kopf herum. Keine leichte Aufgabe für das bestehende Team, denn erstens eine Premiere in puncto Projektmanagement und zweitens neben dem redaktionellen Alltag zu stemmen. Aber nun ist es geschafft: Ende Jänner haben wir unser Baby der globalen Internet-Welt präsentiert. Entstanden ist ein cooles Onlineportal, das der Redaktion viel Gestaltungsspielraum schenkt und die digitale Arbeit erleichtert. Mit entsprechender Freude und viel Schwung blicken wir auf die kommende Berichterstattung über die noch junge Saison, eine erste Kostprobe wollen wir bereits aus Tulln liefern.

Zweites Mal. Im Winter ist der Platz des Yachtrevue-Redakteurs am Schreibtisch. Die Weihnachtsruhe verfliegt schnell, mit der nahenden Boot Tulln stellt sich eine gewisse Unruhe ein; schließlich gilt es neben dem laufenden Heft auch den Messekatalog zu machen. Wie war das noch einmal mit den diversen Prozessen und Abläufen? Wann kommt was von wem? Beim Stöbern im eigenen Digitalarchiv werden Erinnerungen an meine erste Tulln-Ausgabe in Alleinverantwortung wach. Puuuh … Diesmal laufen alle Rädchen gut geschmiert an, Verzeichnisse, Pläne und Programme flutschen fast von selbst ins Layout. Wow, was für ein Team! Die umfangreichste Ausgabe des Jahres ist in trockenen Tüchern und die Zeit mehr als reif für die nächsten Tests und Events. Dann spielt sich unser Leben wieder am Wasser ab.