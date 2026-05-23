Schuhwerk und Netzwerk

Auftritt 1. Mit Tests aller Art habe ich mich mehr als angefreundet. Egal, ob das Wetter passt oder nicht, am Wasser ist am Wasser, am Boot ist am Boot und das ist jedenfalls besser als vor dem Schreibtisch hinter Beton und Glas. Dass sich ein SCHUH-Test nachhaltig in mein Gedächtnis brennt, damit hätte ich allerdings nicht gerechnet. Aber schon nach wenigen Minuten mit Innungsmeister Mirko Snajdr ist mir klar: Der Mann kommt definitiv an die Science Busters im ORF heran, nur dass nicht die Physik, sondern Schuhe im Mittelpunkt stehen. Snajdr versteht es, sein unglaubliches Know-how mit Witz und guter Laune zu vermitteln – den nächsten Test machen wir live auf einer Bühne und verkaufen Eintrittskarten …

Auftritt 2. Generalversammlung des Europäischen Segelverbands EUROSAF. Seit einem Jahrzehnt bin ich mehr oder weniger in das Geschehen involviert, 2025 kam dann der Wechsel aus der zweiten oder dritten Reihe aufs Podium. Als einer von sechs gewählten Vizepräsidenten darf ich nun den kontinentalen Kurs aktiv mitbestimmen. Vor, während und nach dem Meeting stehe ich Rede und Antwort, führe Gespräche mit Segelfunktionären aus ganz Europa, vom CEO des dänischen Segelverbandes bis zum Präsidenten des noch jungen nordmazedonischen Verbands. Thematisch spannt sich der Bogen vom olympischen Weltcup-Zirkus übers Hochseesegeln bis zur sportlichen Entwicklungshilfe. Was für eine Horizonterweiterung, persönlich wie seglerisch.