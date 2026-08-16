Breit gemacht

Galeon bleibt seinem Erfolgsrezept treu. Auch die neue 420 Fly setzt auf jene Mischung aus großzügigen Außenbereichen, flexibler Raumnutzung und markanter Linienführung, mit der sich die polnische Werft in den vergangenen Jahren einen Namen gemacht hat. Das neue Modell baut auf der 400 Fly auf, wurde optisch jedoch deutlich weiterentwickelt und soll innerhalb der Baureihe die Brücke zu den größeren Schwestern schlagen. Dafür sorgen unter anderem die großflächige Verglasung der Aufbauten, die gestreckte Seitenlinie und ein insgesamt dynamischer wirkendes Profil. Entscheidender als die Optik ist freilich das Raumkonzept: Trotz überschaubarer Abmessungen verteilt Galeon die Aufenthaltsbereiche auf drei Ebenen und setzt dabei erneut auf wandelbare Außenflächen.

Terrasse am Wasser

Im Cockpit achtern steht eine L-förmige Sitzgruppe mit Klapptisch zur Verfügung, ergänzt wird sie durch eine Wetbar. Den eigentlichen Kunstgriff kennt man bereits von größeren Galeon-Modellen: Beide Bordwände lassen sich seitlich öffnen und erweitern den Aufenthaltsbereich deutlich. Im ausgeklappten Zustand wächst die Breite auf 5,90 Meter. Gemeinsam mit der vergrößerten Badeplattform entsteht so eine breite Terrasse unmittelbar über dem Wasser. Der Grundriss zeigt dabei einen weitgehend symmetrischen Aufbau, der den Weg vom Heck nach vorne auf beiden Seiten freihält. Im Vorschiff wartet ein weiterer Aufenthaltsbereich mit großzügiger Sonnenliege. Damit folgt auch die 420 Fly jener Philosophie, die Galeon in den vergangenen Jahren besonders konsequent verfolgt hat: Eine Motoryacht soll am Ankerplatz nicht nur Wohnraum bieten, sondern sich möglichst weit zum Wasser hin öffnen.

Offen gedacht

Im Salon verbindet Galeon Pantry, Essbereich und unteren Steuerstand zu einem offenen Raum. An Steuerbord befindet sich eine C-förmige Sitzgruppe mit Klapptisch, gegenüber schafft ein zusätzliches Sofa weitere Plätze. Die Pantry liegt unmittelbar daneben und bleibt damit sowohl zum Salon als auch zum Cockpit gut angebunden.

Der Steuerstand ist vorne an Steuerbord angeordnet und verfügt über einen Doppelsitz. Große Fensterflächen sollen nicht nur für freie Sicht sorgen, sondern vor allem reichlich Tageslicht ins Innere holen. Im Layout fällt zudem auf, wie konsequent die Wege durch das Boot freigehalten wurden – trotz der zahlreichen Sitz- und Funktionsbereiche wirkt das Hauptdeck nicht überladen.