Nordische Kante, neuer Komfort

Eine FJORD ist auf den ersten Blick erkennbar. Der steile Steven, die hohen Bordwände, das dunkle Fensterband und die schnörkellose Linienführung prägen auch die neue 440 open. Dennoch beließ es die Werft nicht bei einer bloßen Modellpflege: Cockpit, Steuerstand und der Bereich unter Deck wurden umfassend neu gestaltet.

Cockpit als Mittelpunkt

Hinter dem Steuerstand erstreckt sich ein großzügiger Gemeinschaftsbereich mit Esstisch und Pantry. Besonders clever ist die optional drehbare Rückenlehne der hinteren Sitzbank: Mit wenigen Handgriffen wird aus der klassischen Cockpitbank eine nach achtern orientierte Lounge mit freiem Blick über Badeplattform und Kielwasser.

Unter dem neu gezeichneten T-Top stehen bis zu 2,10 Meter Kopffreiheit zur Verfügung. Eine mehr als 1,60 Meter breite Öffnung leitet Frischluft zum Steuerstand und in den Aufenthaltsbereich. Für Unterhaltung sorgt bei Bedarf ein 55-Zoll-Bildschirm, der aus dem T-Top abgesenkt wird.

Gashebel, Joystick und digitale Anzeigen sind übersichtlich zusammengeführt. Drei eigens entwickelte Schalensitze sollen auch bei längeren Etappen einen bequemen und sicheren Sitzplatz bieten. Ein System aus sechs Kameras erleichtert das Manövrieren und Anlegen.