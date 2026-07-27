Nordische Kante, neuer Komfort

FJORD 440 open. Markantes Design, bis zu 960 PS und ein variabler Heckbereich: Mit der neuen 440 open entwickelt FJORD sein bekanntes Walkaround-Konzept konsequent weiter. Die Weltpremiere erfolgt beim Canne Yachting Festival MItte September
Eine FJORD ist auf den ersten Blick erkennbar. Der steile Steven, die hohen Bordwände, das dunkle Fensterband und die schnörkellose Linienführung prägen auch die neue 440 open. Dennoch beließ es die Werft nicht bei einer bloßen Modellpflege: Cockpit, Steuerstand und der Bereich unter Deck wurden umfassend neu gestaltet.
Cockpit als Mittelpunkt
Hinter dem Steuerstand erstreckt sich ein großzügiger Gemeinschaftsbereich mit Esstisch und Pantry. Besonders clever ist die optional drehbare Rückenlehne der hinteren Sitzbank: Mit wenigen Handgriffen wird aus der klassischen Cockpitbank eine nach achtern orientierte Lounge mit freiem Blick über Badeplattform und Kielwasser.
Unter dem neu gezeichneten T-Top stehen bis zu 2,10 Meter Kopffreiheit zur Verfügung. Eine mehr als 1,60 Meter breite Öffnung leitet Frischluft zum Steuerstand und in den Aufenthaltsbereich. Für Unterhaltung sorgt bei Bedarf ein 55-Zoll-Bildschirm, der aus dem T-Top abgesenkt wird.
Gashebel, Joystick und digitale Anzeigen sind übersichtlich zusammengeführt. Drei eigens entwickelte Schalensitze sollen auch bei längeren Etappen einen bequemen und sicheren Sitzplatz bieten. Ein System aus sechs Kameras erleichtert das Manövrieren und Anlegen.
An Deck
Direkt ans Wasser
Die hydraulisch absenkbare Badeplattform schafft einen komfortablen Zugang zum Meer und kann auch einen Williams 280 Jet Tender aufnehmen. Unter der hinteren Sonnenliege findet sich zusätzlicher Stauraum, etwa für einen Seabob oder Wingfoil-Equipment. Eine integrierte Teleskopleiter passt sich der jeweiligen Position der Plattform an.
Zwei Kabinen unter Deck
Im Interieur setzt FJORD auf warme Materialien, große Rumpffenster und indirekte Beleuchtung. Im Vorschiff befindet sich eine Doppelkabine, mittschiffs eine weitere Kabine über die gesamte Schiffsbreite. Doppelbett, Sofa und gute Kopffreiheit machen sie zu einem vollwertigen Rückzugsraum.
Beiden Kabinen steht eine separate Nasszelle mit abgeschlossener Dusche zur Verfügung. Der zentrale Unterdeckbereich kann wahlweise mit Pantry oder zusätzlicher Sitzgruppe ausgeführt werden. Zwei Interieurwelten stehen zur Wahl: „Taylored“ mit hellen, mediterranen Tönen und „Legacy“ mit dunkler, betont nordischer Anmutung.
Bis zu 960 PS
Serienmäßig treiben zwei Volvo Penta D6-340 mit insgesamt 680 PS die 13,79 Meter lange Yacht an. Optional stehen zwei D6-480 mit zusammen 960 PS zur Verfügung. Angaben zur Höchstgeschwindigkeit sind noch nicht bestätigt.