Stromschnellen

Die Entwicklung der Elektromobilität macht sich nicht ausschließlich an den Neuerscheinungen von – zumeist spektakulären – Motorbooten fest, die schiere Anzahl ist aber ein guter Indikator. Wenn also beim European Powerboat of the Year-Award – Sie wissen schon, führende Vertreter von Europas wichtigsten Yacht­Magazinen nominieren und wählen, Yachtrevue als Gründungsmitglied usw. – alle Zeichen auf eine Wiederaufnahme der Elektro-Kategorie stehen, hat das eindeutig Signalwirkung, mit Relevanz und Aussagekraft weit über Neusiedler- und Bodensee hinaus. Ehe wir in den kommenden Ausgaben einen Blick über die Grenzen werfen und über Herbstmessen sowie neue Elektroboote und -yachten informieren, haben wir uns in der Heimat zum Thema Elektromobilität am Wasser schlau gemacht. Darüber hinaus liefert Ferdinand Bammer, Skipper und Dozent an der TU Wien, einen Erfahrungsbericht über einen Segeltörn mit einer elektrifizierten Oceanis 40.1.

Lesen Sie dazu den Bericht in der aktuellen Ausgabe, am Kiosk ab 3. Juli.