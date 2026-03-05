Forte Yachts - Gran Turismo 47 vorgestellt

Für Konzept, Exterieur und Interieur zeichnet sich Paolo Giordano, für die Schiffbau- und Strukturseite Umberto Tagliavini verantwortlich. Der Anspruch ist klar: nicht nur auffallen, sondern funktionieren – mit sauberen Proportionen, durchdachter Architektur und einem Innenausbau, den Genesis Interiors „auf Superyacht-Niveau“ umsetzt.

Klappbare Bordwände, maximale Nähe zum Wasser

Im Zentrum des Layouts stehen die beweglichen Schanzkleid-/Bordwandelemente: Aufgeklappt erweitern sie das Cockpit zur seitlichen „Terrasse“ – ein Detail, das man sonst eher aus größeren Klassen kennt und das den Day- und Weekender-Charakter konsequent Richtung Beach-Club schiebt.

Drei V12 am Spiegel – und jetzt folgt die Seeerprobung

Die erste Einheit läuft als Gran-Turismo-Version mit drei Mercury Verado V12 zu je 600 PS. Als nächster Schritt steht ein umfangreiches Programm technischer Probefahrten an: Performance-Ziele, Systeme, Struktur und Komfort sollen dabei verifiziert werden, bevor die 47 endgültig zeigt, wie viel „Superyacht-DNA“ in 14,35 Metern steckt.