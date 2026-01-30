Lasai's leiser E-Kat

Die Werft war heuer bereits zum vierten Mal auf der boot Düsseldorf vertreten, die 32er wurde dort erstmals der Öffentlichkeit präsentiert.

Läuft alles nach Plan wird es sogar zwei Längenvarianten geben – neben der gezeigten 32 Fuß-Variante auch eine mit 30 Fuß. Das Layout ist offen und auf Tagesfahrten ausgelegt. Dank Kabine und Bad steht auch einem Wochenende am E-Kat nichts im Wege. LASAI nennt eine Reichweite von rund 80 Seemeilen bei 10 Knoten sowie eine Höchstgeschwindigkeit von 18 Knoten. Dazu kann das T-Top komplett mit PV-Elementen ausgestattet werden. Dank kompletter Ausstattung für mehrtägiges Cruisen soll an Bord ein entsprechend hohes Komfortniveau geboten werden – ideal für alle, die leise, sauber und dennoch mit anständigem Tempo unterwegs sein wollen.

Im Frühjahr sind die ersten Testfahrten geplant, die Yachtrevue ist sicher mit an Bord. Wer sich in der Zwischenzeit mit der Werft auseinandersetzen will, der hat im Rahmen der Austrian BoatShow - Boot Tulln die Möglichkeit, sich bei René Mureny / Fun Products die Lasai 22 GL näher anzuschauen.

Zur Werft: www.lasai.com

Zum Händler: https://www.mastercraft.at/