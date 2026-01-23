Vision? Realisiert.

Nachhaltigkeit und Genuss stehen beim elektrisch angetriebenen Powerkatamaran der Türkischen Werft im Vordergrund.
Der türkische Yaychtbauer VISIONF Yachts hat mit „Gloriamaris“ seinen zweiten 24-Meter-Solar-Elektrokatamaran der Baureihe E-Cat 80 vom Stapel gelassen. Gebaut in Tuzla bei Istanbul aus leichtem Carbon-Faser-Verbund, das Konzept zielt auf leises, effizientes Reisen: viel Zeit vor Anker, minimale Generatorstunden, maximale Autarkie. Das Design entstammt der Feder von Marco Casali (TOO Design).
Als Semi-Custom-Plattform lässt der E-Cat 80 reichlich Raum für Individualität – und der Eigner hat ihn genutzt. Auf der Flybridge entstand ein Musikraum samt Piano und Harfe, zusätzlich wurden weitere Solarpaneele geordert, um die Autarkie weiter zu optimieren. Dazu kommt ein maßgeschneidertes Tauch-Setup: Ein Schrank für Tauchflaschen, gekoppelt an einen leistungsfähigen Luft- und Nitrox-Kompressor, soll schnelle Füllungen abseits externer Infrastruktur ermöglichen – passend zum ambitionierten Revierplan. Denn „Gloriamaris“ soll im Winter Kurs auf das Rote Meer nehmen, später sind auch entlegenere Ziele bis im Indischen Ozean angedacht.
Gleichzeitig bleibt die Yacht klar familienorientiert: Kids’ Room, sichere Bewegungs- und Aktivitätsbereiche sowie ein Jacuzzi auf der Flybridge sind für Bordtage mit Nachwuchs ausgelegt. Bei 23,97 Metern Länge und 10,92 Metern Breite verspricht der Katamaran üppige Volumina für bis zu zehn Gäste; je nach Wunsch sind vier bis sechs Kabinen möglich. Oben an Deck staffelt sich die Flybridge in mehrere Zonen – vom Lounge-Setting bis hin zu Entertainment-Optionen. Praktisch: eine 15 m² große Tender-Garage mit hydraulischer Heckklappe und sauberer Technik für Launch & Recovery.
Angetrieben wird die E-Cat 80 von zwei 180-kW-Elektromotoren (Danfoss), typisch sind 6 bis 8 KnotenReisegeschwindigkeit. 63 Solarpaneele speisen das Bordnetz und die Batterien; für längere Passagen stehen zusätzlich zwei 150-kW-Generatoren und eine Treibstoffreserve als Sicherheitsnetz bereit – Reichweite inklusive Backup laut Werft bis zu 3.500 sm.