Vision? Realisiert.

Der türkische Yaychtbauer VISIONF Yachts hat mit „Gloriamaris“ seinen zweiten 24-Meter-Solar-Elektrokatamaran der Baureihe E-Cat 80 vom Stapel gelassen. Gebaut in Tuzla bei Istanbul aus leichtem Carbon-Faser-Verbund, das Konzept zielt auf leises, effizientes Reisen: viel Zeit vor Anker, minimale Generatorstunden, maximale Autarkie. Das Design entstammt der Feder von Marco Casali (TOO Design).

Als Semi-Custom-Plattform lässt der E-Cat 80 reichlich Raum für Individualität – und der Eigner hat ihn genutzt. Auf der Flybridge entstand ein Musikraum samt Piano und Harfe, zusätzlich wurden weitere Solarpaneele geordert, um die Autarkie weiter zu optimieren. Dazu kommt ein maßgeschneidertes Tauch-Setup: Ein Schrank für Tauchflaschen, gekoppelt an einen leistungsfähigen Luft- und Nitrox-Kompressor, soll schnelle Füllungen abseits externer Infrastruktur ermöglichen – passend zum ambitionierten Revierplan. Denn „Gloriamaris“ soll im Winter Kurs auf das Rote Meer nehmen, später sind auch entlegenere Ziele bis im Indischen Ozean angedacht.