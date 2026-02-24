Zwei Premieren auf der Boot Tulln 2026

Elektromobilität am Wasser

Mit einer der größten Ausstellungen elektrischer Boote in Österreich und CEE festigt die Messe ihre führende Position in der emissionsfreien Mobilität am Wasser. Nationale und internationale Werften wie Boesch, Frauscher, Marian, Niula, Stickl, Corsiva, Pehn, Lasai, Alfastreet und Kaiser zeigen aktuelle Modelle und technologische Entwicklungen.

Zu den Highlights zählen zwei besondere Premieren:

Marian EVO 700 – Weltpremiere: Das vollelektrische Wakesurf-Boot des österreichischen Familienunternehmens steht für sportliche Performance, hochwertige Verarbeitung und innovative Technologie.

Frauscher x Porsche 790 Spectre – Österreichpremiere: Die Verbindung aus edler Bootsbau-Manufaktur und vollelektrischem Porsche-Antrieb setzt neue Maßstäbe in Design, Effizienz und Fahrdynamik.

Ergänzt wird das Angebot durch moderne Elektroantriebe und Energiesysteme führender Hersteller wie Molabo, Torqeedo, Kräutler, Piktronic und Aquamot. Mit „Yachtpower“ präsentiert Master Yachting zudem ein geräuschloses All-in-One-Stromversorgungssystem als Weltneuheit.

Motoryachten, Motorboote & RIBs

In Halle 3 erwartet Besucher ein umfassender Überblick über Motoryachten, Motorboote, Sportboote, Daycruiser und RIBs. Renommierte Marken wie Bayliner, Karel, Malibu, Mastercraft und Tigé präsentieren aktuelle Modelle für Freizeit, Wassersport und Familienurlaub.

Premieren setzen unter anderem:

Mirakul 40 HT – eine vielseitige 12-Meter-Motoryacht mit Komfort und effizientem Handling. Bayliner V20i – Österreichpremiere einer sportlichen Bowrider-Serie.

Tigé Z3 (2026) – Premium-Wakeboot mit modernster Technologie und kraftvollem Antrieb.

Auch im RIB-Segment zeigen Marken wie Highfield, Barracuda, Bura und SuperRibs ihre neuesten Modelle.

Mit dieser Kombination aus Elektromobilität, Performance und innovativer Technik bestätigt die Austrian BoatShow – BOOT TULLN 2026 ihre Rolle als bedeutendste Bootsmesse Österreichs und CEE.