Navans dritter Streich

Mit der Navan T30 feiert die Brunswick-Tochter auf der boot Düsseldorf 2026 ihre nächste Evolutionsstufe – und zugleich den Auftakt zu einer neuen Modellfamilie, die in den kommenden vier Jahren Schritt für Schritt ausgebaut werden soll. Die Marke, die sich ganz dem Thema „Exploration“ verschrieben hat, will damit die Basis für eine klare Ansage legen: moderne Entdeckungsfahrten auf dem Wasser – komfortabel, souverän und ohne Stress an Bord.
„Exploration braucht Seelenruhe“, bringt es Navan-General-Manager Vittorio Bichucher auf den Punkt. Genau darauf zielt die T30: ein Boot für Skipper, die heute spontan eine Bucht erkunden, morgen Freunde an Bord haben und übermorgen mit der Angel losziehen wollen – ohne dabei auf Stil oder ein sicheres und trotzdem dynamisches Fahrgefühl zu verzichten.
Das Layout ist offen und ergonomisch, mit hohem Freibord für ein sicheres Gefühl am Boot auch während der Fahrt. Die Ausrichtung an Deck ist mit wenigen Handgriffen verändert: Ein wandelbares Cockpit wechselt rasch vom Lounge- zum Fishing-Setup. Gastgeber freuen sich über eine zentral platzierte Wetbar, Angler über ein integriertes Livewell, auf Wunsch mit Belüftung.
Auf S und C folgt T. Logisch.
Der im Haus und eigens für die Navan-Modelle entwickelte T-Step-Rumpf sorgt in Kombination mit Mercury-Außenbordern für ein effizientes und angenehm ruhiges Fahrgefühl, auch wenn es ruppiger wird, sollten alle an Bord trocken bleiben. Das Handling bleibt auch präzise, wenn es einmal rauer wird. Am Steuerstand gehört ein 12-Zoll Simrad NSX zur Serie; optional stehen HALO20-Radar und das 1st Mate Security System bereit.
Unter Deck wartet ein großzügiges Staufach, das sich für längere Törns mit Polstern und Toilette aufrüsten lässt. Viel integrierter Stauraum und ein optionales T-Top runden das Konzept ab. Gefertigt wird die T30 für den heimischen Markt in modernen Werken in Europa, für Österreich ist Topyacht aus Linz der Ansprechpartner.
Zur Werftseite: www.navan-boats.com
Zum Österreichischen Händler: www.topyacht.eu