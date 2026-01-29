Navans dritter Streich

„Exploration braucht Seelenruhe“, bringt es Navan-General-Manager Vittorio Bichucher auf den Punkt. Genau darauf zielt die T30: ein Boot für Skipper, die heute spontan eine Bucht erkunden, morgen Freunde an Bord haben und übermorgen mit der Angel losziehen wollen – ohne dabei auf Stil oder ein sicheres und trotzdem dynamisches Fahrgefühl zu verzichten.

Das Layout ist offen und ergonomisch, mit hohem Freibord für ein sicheres Gefühl am Boot auch während der Fahrt. Die Ausrichtung an Deck ist mit wenigen Handgriffen verändert: Ein wandelbares Cockpit wechselt rasch vom Lounge- zum Fishing-Setup. Gastgeber freuen sich über eine zentral platzierte Wetbar, Angler über ein integriertes Livewell, auf Wunsch mit Belüftung.