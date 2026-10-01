Gebündelte Kompetenz

Zwei bekannte Namen der heimischen Marinebranche gehen künftig gemeinsame Wege. Die Werner Ober GmbH & Co KG, Generalvertretung für Raymarine in Österreich, Tschechien und Ungarn, und die Sailectron Services GmbH, Distributor für Victron Energy und Spezialist für komplexe elektrische Systemintegration, werden zusammengeführt. Beide Unternehmen arbeiten bereits seit Jahren eng zusammen, nun wird aus der Kooperation eine gemeinsame Unternehmensstruktur.

Den Anstoß dafür gibt nicht zuletzt ein Generationenwechsel bei Werner Ober Yachtelektronik. Nach mehr als 42 Jahren im Unternehmen zieht sich Hubert Ober in den Ruhestand zurück, Susanne Ober folgt mit Jahresende. Die familiäre Kontinuität bleibt dennoch gewahrt: Manfred und Philipp Ober werden weiterhin im Unternehmen tätig sein. Die Gesamtgeschäftsführung der neu formierten Gruppe übernimmt Lukas Vrecer von Sailectron.

Elektronik trifft Energiemanagement

Mit dem Zusammenschluss werden zwei Bereiche gebündelt, die an Bord moderner Yachten immer enger miteinander verzahnt sind. Auf der einen Seite stehen Navigation, Radar, Autopilot und weitere elektronische Systeme von Raymarine, auf der anderen Stromversorgung, Batteriemanagement und komplexe Energiesysteme auf Basis von Victron Energy.

Sailectron bringt neben einem erfahrenen Technikteam auch eine elektrotechnische Planungsabteilung mit, die unter anderem auf Projekte im Superyacht-Bereich zurückgreifen kann. Damit soll künftig nicht nur die Produktberatung, sondern vor allem auch die Planung und Integration komplexer Gesamtsysteme aus einer Hand angeboten werden.