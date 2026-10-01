Gebündelte Kompetenz

Werner Ober Yachtelektronik und Sailectron Services schließen sich zusammen. Damit entsteht ein österreichisches Kompetenzzentrum für Raymarine-Navigationselektronik und Victron-Energiemanagement – mit Standorten in Lustenau und Gratwein-Strassengel.
Zwei bekannte Namen der heimischen Marinebranche gehen künftig gemeinsame Wege. Die Werner Ober GmbH & Co KG, Generalvertretung für Raymarine in Österreich, Tschechien und Ungarn, und die Sailectron Services GmbH, Distributor für Victron Energy und Spezialist für komplexe elektrische Systemintegration, werden zusammengeführt. Beide Unternehmen arbeiten bereits seit Jahren eng zusammen, nun wird aus der Kooperation eine gemeinsame Unternehmensstruktur.
Den Anstoß dafür gibt nicht zuletzt ein Generationenwechsel bei Werner Ober Yachtelektronik. Nach mehr als 42 Jahren im Unternehmen zieht sich Hubert Ober in den Ruhestand zurück, Susanne Ober folgt mit Jahresende. Die familiäre Kontinuität bleibt dennoch gewahrt: Manfred und Philipp Ober werden weiterhin im Unternehmen tätig sein. Die Gesamtgeschäftsführung der neu formierten Gruppe übernimmt Lukas Vrecer von Sailectron.
Elektronik trifft Energiemanagement
Mit dem Zusammenschluss werden zwei Bereiche gebündelt, die an Bord moderner Yachten immer enger miteinander verzahnt sind. Auf der einen Seite stehen Navigation, Radar, Autopilot und weitere elektronische Systeme von Raymarine, auf der anderen Stromversorgung, Batteriemanagement und komplexe Energiesysteme auf Basis von Victron Energy.
Sailectron bringt neben einem erfahrenen Technikteam auch eine elektrotechnische Planungsabteilung mit, die unter anderem auf Projekte im Superyacht-Bereich zurückgreifen kann. Damit soll künftig nicht nur die Produktberatung, sondern vor allem auch die Planung und Integration komplexer Gesamtsysteme aus einer Hand angeboten werden.
Zwei Standorte bleiben
An der geografischen Aufstellung ändert sich für Kunden zunächst wenig. Sowohl der traditionsreiche Standort von Werner Ober in Lustenau als auch jener von Sailectron in Gratwein-Strassengel bleiben erhalten. Hinter den Kulissen werden die Abläufe allerdings neu organisiert: Logistik und Zentrallager übersiedeln im Herbst in die Steiermark.
Gratwein-Strassengel wird darüber hinaus verstärkt als Schulungs- und Praxiszentrum genutzt. Dort steht ein entsprechend ausgestatteter Schulungsraum zur Verfügung, in dem künftig Produktschulungen, Demonstrationen und praktische Trainings für Kunden und Partner stattfinden sollen.
Mit der neuen Struktur reagieren die beiden Unternehmen auf eine Entwicklung, die an Bord längst Alltag ist: Navigationselektronik und Energieversorgung lassen sich immer weniger getrennt betrachten. Je komplexer die Systeme werden, desto wichtiger werden saubere Planung, fachgerechte Installation und ein Ansprechpartner, der das Zusammenspiel aller Komponenten im Blick behält. Genau dort will die neu formierte Unternehmensgruppe künftig ihre Stärke ausspielen.