Italienische Eleganz mit 39 Knoten

Mit der neuen Itama 70 setzt die italienische Traditionswerft die Erneuerung ihrer Modellpalette fort. Der 21 Meter lange Open-Cruiser verbindet sportliche Fahrleistungen mit großzügigem Raumangebot und klassischem mediterranem Design.
Klare Linien, ein markanter Bug und jede Menge Platz unter freiem Himmel: Itama bleibt sich auch beim jüngsten Modell treu. Die zur Ferretti Group gehörende Werft präsentierte die neue Itama 70 beim Cannes Yachting Festival erstmals der Öffentlichkeit. Nach der Itama 54 ist sie das zweite Modell der aktuellen Erneuerungsoffensive. Mit 21,23 Metern Länge und 5,30 Metern Breite positioniert sich der sportliche Cruiser im oberen Segment der offenen Motoryachten.
Für die äußere Gestaltung zeichnet Vallicelli Design verantwortlich, die Innenräume stammen von IdeaeItalia. Auffällig ist die neu gestaltete Verbindung zwischen Rumpf und Deck, die der Seitenlinie einen eleganten Schwung verleiht und gleichzeitig zusätzlichen Platz schafft. Großflächige Rumpffenster und das charakteristische, weit nach achtern gezogene Profil unterstreichen den dynamischen Auftritt.
Leben unter freiem Himmel
Das Hauptdeck ist ganz auf das mediterrane Leben am Wasser zugeschnitten. Von der großzügigen Badeplattform, die auch einen 3,25 Meter langen Tender aufnehmen kann, gelangt man über eine zweigeteilte Tür ins Cockpit. Dort dominiert eine weitläufige Sonnenliege, unmittelbar davor lädt eine U-förmige Sitzgruppe mit Teaktisch zum Verweilen ein.
An Steuerbord befindet sich eine Wetbar mit Kühlschrank und Spüle, die optional um Grill, Kochfeld oder Eiswürfelbereiter erweitert werden kann. Ein elektrisch ausfahrbares Bimini sorgt bei Bedarf für Schatten. Der Steuerstand liegt an Backbord und bietet drei Personen Platz. Zwei 12-Zoll-Displays von Simrad gehören zur Standardausstattung, optional sind 16-Zoll-Bildschirme erhältlich.
Typisch Itama ist der mittige Durchgang durch die Windschutzscheibe zum Vorschiff. Dort wartet eine weitere großzügige Sonnenliege, die den Open-Charakter der Yacht konsequent fortsetzt.
Komfort unter Deck
Auch unter Deck wurde das Platzangebot sorgfältig durchdacht. Drei Kabinen mit jeweils eigenem Bad, eine Pantry sowie eine Dinette bieten ausreichend Raum für längere Törns. Eine Besonderheit ist die achtern angeordnete Eignerkabine, die von der großzügigen Rumpfform profitiert und gleichzeitig vom Maschinenraum akustisch abgeschirmt ist.
Die VIP-Kabine befindet sich im Bug, eine weitere Gästekabine an Backbord. Große Rumpffenster bringen Tageslicht ins Innere, der durchgehend ebene Fußboden erleichtert die Bewegung an Bord. Optional kann achtern eine separate Crewkabine eingerichtet werden. Bei der Gestaltung dominieren Holz und Leder, für das Farbkonzept stehen warme Braun- oder frische Blautöne zur Wahl.
Kraftvoll unterwegs
Für den nötigen Vortrieb sorgen zwei MAN-V12-Diesel mit jeweils 1.400 PS. Damit soll die Itama 70 eine Höchstgeschwindigkeit von 37 Knoten und eine Marschfahrt von 33 Knoten erreichen. Wer mehr Leistung wünscht, kann auf zweimal 1.550 PS aufrüsten. Dann stehen laut vorläufigen Werftangaben bis zu 39 Knoten Topspeed und 35 Knoten Reisegeschwindigkeit im Datenblatt.
Eine elektrohydraulische XENTA-Lenkung, optionale Joystick-Steuerung sowie ein auf Wunsch erhältlicher Seakeeper-NG14-Kreiselstabilisator runden das technische Angebot ab.
Mit der Itama 70 bleibt die Werft ihrer Philosophie treu: viel Leistung, großzügige Freiflächen und eine betont reduzierte Formensprache. Eine Yacht für Eigner, die das unmittelbare Erlebnis am Wasser suchen, ohne dabei auf gehobenen Komfort verzichten zu wollen.