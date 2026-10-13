Italienische Eleganz mit 39 Knoten

Klare Linien, ein markanter Bug und jede Menge Platz unter freiem Himmel: Itama bleibt sich auch beim jüngsten Modell treu. Die zur Ferretti Group gehörende Werft präsentierte die neue Itama 70 beim Cannes Yachting Festival erstmals der Öffentlichkeit. Nach der Itama 54 ist sie das zweite Modell der aktuellen Erneuerungsoffensive. Mit 21,23 Metern Länge und 5,30 Metern Breite positioniert sich der sportliche Cruiser im oberen Segment der offenen Motoryachten.

Für die äußere Gestaltung zeichnet Vallicelli Design verantwortlich, die Innenräume stammen von IdeaeItalia. Auffällig ist die neu gestaltete Verbindung zwischen Rumpf und Deck, die der Seitenlinie einen eleganten Schwung verleiht und gleichzeitig zusätzlichen Platz schafft. Großflächige Rumpffenster und das charakteristische, weit nach achtern gezogene Profil unterstreichen den dynamischen Auftritt.

Leben unter freiem Himmel

Das Hauptdeck ist ganz auf das mediterrane Leben am Wasser zugeschnitten. Von der großzügigen Badeplattform, die auch einen 3,25 Meter langen Tender aufnehmen kann, gelangt man über eine zweigeteilte Tür ins Cockpit. Dort dominiert eine weitläufige Sonnenliege, unmittelbar davor lädt eine U-förmige Sitzgruppe mit Teaktisch zum Verweilen ein.

An Steuerbord befindet sich eine Wetbar mit Kühlschrank und Spüle, die optional um Grill, Kochfeld oder Eiswürfelbereiter erweitert werden kann. Ein elektrisch ausfahrbares Bimini sorgt bei Bedarf für Schatten. Der Steuerstand liegt an Backbord und bietet drei Personen Platz. Zwei 12-Zoll-Displays von Simrad gehören zur Standardausstattung, optional sind 16-Zoll-Bildschirme erhältlich.

Typisch Itama ist der mittige Durchgang durch die Windschutzscheibe zum Vorschiff. Dort wartet eine weitere großzügige Sonnenliege, die den Open-Charakter der Yacht konsequent fortsetzt.