Luxus, aber leise

Wer bei einer 67 Meter langen Superyacht vor allem an opulente Salons, großzügige Sonnendecks und luxuriöse Eignersuiten denkt, liegt grundsätzlich richtig. Bei der jüngsten Benetti B.Now 67M kommt allerdings eine weitere, weniger offensichtliche Qualität hinzu: Stille. Mit der in Livorno gebauten Dagger (FB288) setzt die italienische Traditionswerft ihren bereits vor zwei Jahrzehnten eingeschlagenen Weg in Richtung alternativer Antriebstechnologien konsequent fort.

Die äußere Formensprache stammt vom britischen Designstudio RWD, für die individuelle Gestaltung der Innenräume zeichnet Sinot Yacht Architecture & Design verantwortlich. Die schiffbauliche Konstruktion kommt aus dem Hause Benetti selbst. Zusammengeführt wurden die unterschiedlichen Disziplinen unter einer klaren Vorgabe: Die Technik soll sich den Menschen an Bord unterordnen und nicht umgekehrt.

Leise Kraft

Das Herzstück der Dagger liegt naturgemäß tief im Schiff. Dort arbeiten zwei Caterpillar-C32-Dieselmotoren mit jeweils 1.193 kW, drei Generatoren sowie zwei elektrische Maschinen von VEM, die sowohl als Wellengeneratoren als auch als Antriebsmotoren fungieren können. Ergänzt wird das System durch einen Batteriespeicher mit 360 kWh Kapazität. Der eigentliche Clou liegt jedoch im Zusammenspiel der einzelnen Komponenten.

Dank der modular aufgebauten Anlage kann der Kapitän zwischen unterschiedlichen Betriebsmodi wählen. Bei sieben Knoten erfolgt der Vortrieb rein elektrisch, die Hauptmaschinen bleiben abgeschaltet. Den benötigten Strom liefern die Dieselgeneratoren, während die Batterien kurzfristige Lastspitzen abfangen. Bei zwölf Knoten übernimmt der konventionelle Dieselantrieb die Fortbewegung. Gleichzeitig versorgen die Wellengeneratoren sämtliche Verbraucher mit Strom. Laut Werft lassen sich dadurch gegenüber herkömmlichen Systemen bis zu 15 Prozent Treibstoff einsparen. Für längere Überstellungen steht ein Eco-Modus zur Verfügung, bei dem nur eine Hauptmaschine läuft und vom Batteriesystem unterstützt wird.

Mit 15,5 Knoten Höchstgeschwindigkeit und einer Reichweite von rund 4.500 Seemeilen bei zwölf Knoten Marschfahrt sind auch längere Passagen ohne Tankstopp möglich.