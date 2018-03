Handyhüllen aus Segeltuch

Produkte aus recyceltem Segeltuch gibt es schon viele. Aber Handyhüllen, das ist neu. Gerade Dacron eignet sich hervorragend als Schutz für die teuren Smartphones. Diese Kunstfaser ist sehr robust, strapazierfähig und schu?tzt das Handy auch vor schlechtem Wetter. Zusätzlich sind die smarten Taschen innen mit einem Fleece ausgestattet, was weiteren Schutz bringt.

Rechtzeitig zu Weihnachten gibt es die Hüllen bei 3Sails mit schönen, im Zickzack-Muster aufgenähten, Zahlen in den Farben grün, orange oder blau. Die Taschen sind derzeit in einer Größe erhältlich, die für das Apple iPhone 3 / 3GS / 4 / 4S / 5 / 5S / 5C und Handys in ähnlichem Format passen.

Besonders fein: Die Zahlen sind frei wählbar, man kann also mit seiner Lieblingszahl Segel setzen.

www.3sails.eu