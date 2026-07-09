Für Damen und den Nachwuchs

Besonders abwechslungsreich verlief am 4. Juli der "Ladies Cup 26", bei dem sich ausschließlich aus Frauen bestehende Crews um den Siegespreis duellierten, ein Luxus-Dinner im Salzburger Arthotel Blaue Gans. Bei ausgezeichneten Windverhältnissen und perfektem Segelwetter feierte die erst 16-jährige Sarah Kubesch vom SCS Mondsee einen souveränen Start-Ziel-Sieg und setzte sich gegen starke weibliche Konkurrenz durch. Der zweite Platz ging an die Crew Lehner von der Marina Weiße Taube in Schwarzindien, den dritte Rang ersegelte das extra vom Millstättersee angereiste Mutter-Töchter-Team bestehend aus Verena, Nora und Marie Egger.

"Vor allem der Ladies Cup war eine tolle Veranstaltung", bilanzieren Wettfahrtleiterin und OeSV-Vizepräsidentin Sabrina Stückler sowie SCS-Regattachef Klaus Berger: "Im nächsten Jahr hoffen wir auf ein mindestens doppelt so starkes Starterinnenfeld mit möglichst vielen Booten auch von anderen Seen". Auch bei der Neuauflage des Young Moon Sailors Cup im kommenden Jahr zählt Regattachef Berger auf mehr jugendliche Teilnehmer und Teilnehmerinnen auch von anderen Salzkammergutseen sowie den Flachgauer Seen. Die Sponsoren beider Regatten – der Yachtversicherungsmakler Callidus und das Arthotel Blaue Gans – sollten weiterhin an Bord bleiben.