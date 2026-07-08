OeSV-Nationalteam: Durchwachsener EM-Auftakt

Für Österreichs 49er-Asse Keanu Prettner/Jakob Flachberger ist die Europameisterschaft nicht nach Wunsch angelaufen. „Wir sind bereits in der ersten Wettfahrt gekentert – da haben wir aber noch gut ‚recovert‘. Im zweiten Race war es beim ‚Gate‘ chaotisch und uns hat es wieder ordentlich aufgestellt. Wir haben etwa zehn Minuten gebraucht, um das Boot wieder aufzurichten. Außerdem sind uns beide Trapezgummis gerissen – das war nicht zu reparieren und dann war das Rennen auch schon gelaufen“, erklärt Steuermann Keanu Prettner. Aufgrund der Wetterbedingungen konnte die ursprünglich geplante dritte Wettfahrt nicht mehr ausgetragen werden. Damit rangieren die beiden Salzburger nach den Plätzen acht und 32 (DNC) im 81 Boote starken Feld an 59. Position. Am Mittwoch wird die Qualifikation mit vier weiteren Rennen fortgesetzt. Insgesamt sind bis Donnerstag neun Races zu bestreiten. Die Top-25 absolvieren anschließend die zweitägige Goldflotte. Die Medaillenentscheidungen fallen am Sonntag.



Keno Pulte/Leo Uebelhör (32-DNC/22) liegen an 77. Stelle, Ferdinand Steffan/Jonah Maier (32-DNC/32-DNC) rangieren an 81. Position.

Materialschaden bei Donner/LaFrance-Berger

Für Rosa Donner/Marion LaFrance-Berger sind die kontinentalen Titelkämpfe in der weiblichen Skiff-Klasse nicht nach Wunsch angelaufen: Dem seit letztem Herbst neu formierten 49erFX-Duo riss in der ersten Wettfahrt der Gennakerfall, woraufhin sie den ersten EM-Tag abbrechen mussten. Die EM-Debütantinnen Eva Truttenberger/Livia Farese zeigten über den Tag eine Leistungssteigerung und klassierten sich in ihrer Flotte zum Auftakt auf den Rängen 25, 23 und 21 und liegen in der Gesamtwertung an 47. Position.