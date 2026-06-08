OeSV-Nationalteam: Prettner/Flachberger holen Grand Slam Titel

Die beiden Vizeweltmeister aus Salzburg haben bereits in der Opening Series der dritten Sailing Grand Slam-Regatta in diesem Jahr groß aufgezeigt: in den zwölf Rennen bis Freitag brauste das Duo zu insgesamt vier Wettfahrtsiegen und holte vier weitere Podestplätze. Diese konstant starke Leistung ließ die EM-Vierten von 2025 als Gesamtführende in den Schlusstag gehen.



Vor den beiden finalen Medal-Races hatten Prettner/Flachberger neun Punkte Vorsprung auf die Konkurrenz. Doch im ersten Rennen der Entscheidung wurde das treibende Seegras zum Spielverderber – und die beiden segelten nur zu einem achten Rang. Der Vorteil schmolz, weil die direkten Konkurrenten die Plätze eins und zwei einfuhren. „Aber in der finalen Wettfahrt haben wir dann rasch einen guten Rhythmus gefunden, waren sogleich top-platziert und haben unseren Vorsprung souverän ins Ziel gebracht“, berichtet Vorschoter Jakob Flachberger.



Am Ende triumphierten die beiden Salzburg mit fünf Punkten vor den US-Amerikanern Mollerus/Bornarth. Punktegleich Dritte wurden die niederländischen Lokalmatadoren Huisman/Swart.



„Eines der besten Teams der Welt“

Steuermann Keanu Prettner zieht eine äußerst positive Bilanz der letzten fünf Tage: „Wir sind mit dieser Woche sehr glücklich. Wir haben erneut sehr konstante Leistungen gezeigt – und vor allem haben wir gezeigt, dass wir bei starkem Wind eines der besten Teams der Welt sind. Das gibt uns für den weiteren Saisonverlauf viel Selbstvertrauen.“ Die beiden Salzburger werden als nächstes an der Kieler Woche teilnehmen und anschließend die Europameisterschaft in Eckernförde absolvieren. „Wir sind in sehr guter Form, haben einen hervorragenden Rhythmus. Diesen wollen wir nach Kiel mitnehmen und dort – weil doch ein paar Konkurrenten mehr am Start sein werden – einen letzten Vergleicht für die Europameisterschaft reinbekommen“, so Prettner.