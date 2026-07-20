Von Rekorden und Geduldsproben

Pünktlich zum Start um 8 Uhr sorgte die Kanone des Union-Yacht-Club Attersee zunächst für Bewegung – ebenso wie der Wind. Doch der hielt nicht lange durch. Im weiteren Verlauf wechselten sich innerhalb weniger Minuten kräftige Böen mit bis zu 15 Knoten und völlige Flauten ab, dazu drehte der Wind ständig seine Richtung. Taktisches Gespür und Geduld waren damit mindestens ebenso gefragt wie seglerisches Können.

Trotz der schwierigen Bedingungen gelang dem „Zeit am See Sailing Team“ mit Florian Gföllner (UYCAs) an Bord der Liberté eine außergewöhnliche Leistung: Mit 65,62 Seemeilen stellte die Crew einen neuen Streckenrekord in der 12-Stunden-Regatta auf. Nach berechneten Meilen bedeutete das Rang drei. Den Sieg sicherten sich Dietmar Gfreiner und Hans Spitzauer (UYCAs) auf ihrer Lago 26 SE vor Matthias Poell, Sebastian Poell und Udo Lang (UYCAs) auf einer 22-m²-Rennjolle.