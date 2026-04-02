OeSV-Nationalteam: Mit drei Klassen in Goldflotte

Valentin Bontus hat seine Anwartschaft auf ein Top-Resultat bei seiner Comeback-Regatta nach überstandenem Kreuzbandriss unterstrichen. Der Niederösterreicher zeigte bei erneut ablandigem Wind sehr gute Resultate (4/2/3/6) und hievte sich als Gesamtvierter souverän in die Goldflotte. „Ich habe es geschafft, an die guten Leistungen vom Eröffnungstag anzuschließen. In manchen Sequenzen hätte ich den Tick schlauer, besser agieren können – da war ich zu konservativ. Aber ich wollte unbedingt ein gutes Momentum für die Goldflotte mitnehmen. Das ist mir auf jeden Fall gelungen. Der Speed passt sehr gut. Ab morgen gilt es, etwas aggressiver zu agieren und noch einmal einen Gang höher zu schalten“, weiß der Athlet vom Yacht Club Podersdorf, der im Vorjahr an gleicher Stelle mit Rang drei sein bislang bestes Weltcup-Resultat erzielt hatte.



Nur ein Rennen in der 49er-Klasse

In der 49er-Klasse ist am späten Nachmittag, nachdem der geplante Start um 11.00 Uhr mehrmals verschoben wurde, nur eines der drei geplanten Rennen durchgeführt worden. Keanu Prettner und Jakob Flachberger belegten den zwölften Rang – und ziehen damit als 20. in die Goldflotte der besten 25 Boote ein. Keno Pulte und Leo Übelhör beenden die Qualifikation an 98. Stelle, Ferdinand Steffan und Jonah Maier an 101. Position.



Die 49erFX-Flotte mit doppelter rot-weiß-roter Besetzung bestritt am Mittwoch zwei Wettfahrten. Rosa Donner/Marion Lafrance-Berger (16/27) behielten den 45. Gesamtrang, Eva Truttenberger/Livia Farese (27/24) beendeten die Qualifikation an 57. Stelle. Beide Teams setzen die Konkurrenz in der Silberflotte fort.



Ein Erfolgserlebnis feierte indes Clemens Kübber: Österreichs einziger Starter in der quantitativ stärksten olympischen Klasse ILCA 7 gewann den Auftakt in der Bronze-Flotte und verbesserte sich dadurch in der Gesamtwertung auf die 148. Position.



In der Nacra 17-Klasse konnten am Mittwoch keine Rennen mehr absolviert werden. Damit gehen Lukas Haberl/Clara Stamminger und Laura Farese/Matthäus Zöchling als acht- bzw. zehntbestes Boot in die Goldflotte. Auch in der iQFoil-Klasse der Herren mit Theo Peter wurden wetterbedingt ebenfalls keine Rennen ausgetragen.