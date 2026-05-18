OeSV-Nationalteam: Silber für Prettner/Flachberger

„Es ist immer extrem super, wenn man bei einer Weltmeisterschaft eine Medaille holen kann – weil es ja doch der Ziel-Event ist, an dem alle immer top-ausgerüstet antreten. Dass wir es dieses Jahr so gut umsetzen konnten, ist natürlich überragend. Wir freuen uns extrem. Ganz realisiert haben wir es noch nicht. Die ganze Woche hat sich sehr gut angefühlt. Die Bedingungen hier, mit etwas mehr Wind, liegen uns einfach. Wir haben dann mit den beiden Race-Wins am Eröffnungstag schon viel Drive für die restliche Regatta mitnehmen können. Und dann haben wir uns nicht viele Fehler erlaubt, sind konstant gesegelt und hatten einfach Spaß am Attackieren – und das hat uns die Silbermedaille ermöglicht“, kommentiert Keanu Prettner den größten Erfolg seiner Karriere.



Vorschoter Jakob Flachberger ergänzt: „Wir haben gewusst, dass wir heute attackieren müssen. Es war für den Kopf brutal – beide waren wir angespannt. Aber wir haben es geschafft. Gutes Teamwork, gute Kommunikation am Boot und wir haben die Nerven bewahrt und sind somit zwei sehr gute Rennen gefahren. Jetzt sind wir überglücklich mit der Silbermedaille. Unglaublich. Das muss jetzt mal ein wenig sacken.“



Die Silbermedaille von Prettner/Flachberger ist Österreichs vierte WM-Medaille in der olympischen 49er-Klasse. Nico Delle Karth/Nikolaus Resch holten zweimal Silber (2007 und 2016), Benjamin Bildstein/David Hussl fuhren 2017 zu Bronze.



OeSV-Sportdirektor Matthias Schmid über das erfolgreiche Wochenende: „Zwei WM-Medaillen an einem Wochenende haben wir überhaupt nur ganz selten gehabt – ich kann mich nicht daran erinnern. Es unterstreicht, dass wir aktuell sehr gut arbeiten und in mehreren olympischen Klassen realistische Chancen auf Medaillen haben. Wir sind auf höchstem Level, in der absoluten Weltspitze in der Lage, jederzeit zuzuschlagen und unsere Leistung abrufen zu können."



… über die 49er-Weltmeisterschaft: „Gerade in der 49er-Klasse sieht man, wie hoch das Niveau mittlerweile ist: Keanu und Jakob mussten vor wenigen Wochen in Hyères noch in die Silberflotte, nun sind sie Vizeweltmeister. Bei der WM haben die beiden nun extrem stabil gearbeitet und sich kaum Fehler geleistet – das war überragend. Besonders hervorzuheben ist auch die Arbeitsmethodik unseres gesamten Teams. Technologische und meteorologische Komponenten wie Strömungs- und Windmessungen waren ein enorm wichtiger Bestandteil, um das Revier perfekt zu verstehen und erfolgreich zu sein – das war ‚outstanding‘.“



… über die Formula Kite-Weltmeisterschaft: „Für Valentin war die Weltmeisterschaft wiederum unglaublich schwierig – mit Materialschäden und vielen Herausforderungen. Unter diesen Voraussetzungen trotzdem noch eine Medaille zu holen, ist extrem ‚tough‘ und verdient höchsten Respekt. Im Finale hat er dann nochmal ein Eutzerl draufgelegt – das war richtig stark.“