OeSV-Nationalteam: Weiter auf Medaillenkurs

Keanu Prettner und Jakob Flachberger geben bei den Weltmeisterschaften der olympischen Skiff-Klasse 49er weiterhin die Pace vor: Die Paarung vom Österreichischen Segel-Verband präsentierte sich auch am windigen dritten Wettkampftag sehr stark, segelte im einzigen Rennen des Tages – anschließend waren die Windbedingungen zu stark, um faire und sichere Races austragen zu können – zu einem fünften Platz. Damit entschieden die beiden die Qualifikation für sich und gehen vom ersten Rang aus in die Goldflotte. „Wir sind heute wieder sehr gut vom Start weggekommen und waren auch speed-technisch vorne dabei. Wir gehen jetzt mit einem achten Rang als Streicher in die Goldflotte, das ist sehr gut. Aber jetzt sind die besten 25 Boote an einer Linie am Start. Jeder ist schnell, jeder segelt gut. Wir müssen weiterhin gut starten und ‚clean‘ segeln. Wir sind in einer sehr guten Position und wenn wir konstante Leistungen bringen, werden wir auch in der Top-Gruppe vorne dabei sein“, hält Steuermann Prettner fest. Die 49er-Goldflotte startet am Freitag mit drei Rennen.



Farese/Zöchling weiterhin in Schlagdistanz zu Top-10

Laura Farese und Matthäus Zöchling haben in der Nacra 17-Klasse, nachdem am Mittwoch keine Rennen zustande gekommen waren, vier Wettfahrten absolviert. Der heutige Race-Kurs wurde nah zum Land gelegt, wodurch die Athlet:innen mit flachen Bedingungen und keiner starken Welle konfrontiert waren. Das Duo vom Union Yacht Club Neusiedlersee ersegelte die Plätze neun, zehn, 17 und 14 und ist weiterhin in Reichweite zu den Top-10. „Der Speed war heute wieder gut – vielleicht haben wir in den letzten beiden Races etwas unseren Rhythmus verloren. Aber alles in allem waren die Leistungen heute solide“, fasst Vorschoter Matthäus Zöchling zusammen. Für den weiteren Verlauf müsse das Duo vermehrt an den Details arbeiten. „Wir haben gezeigt, dass wir sehr gut starten können. Das muss uns immer gelingen und dann braucht es Präzision und genaue Entscheidungen, um weiterhin vorne mitfahren zu können.“ Für Freitag sind vier weitere Rennen angesetzt. In der Katamaran-Klasse wird aufgrund der geringeren Teilnehmer:innenzahl nicht in Gold-, Silber- und Bronzeflotte unterteilt.



Bontus nach Halbzeit der WM-Goldflotte Fünfter

Valentin Bontus liegt zur Halbzeit der Goldflotte bei der Formula Kite-Weltmeisterschaft auf dem fünften Rang. Der Olympiasieger musste in den vier Rennen des Tages einen Platz abgeben – entscheidend war ein Zwischenfall im ersten Race (13.). Bei einem Kontakt mit einem chinesischen Konkurrenten ging Bontus’ Kite teilweise kaputt, woraufhin er an Land musste, um den Kite zu tauschen. Dadurch verpasste er auch das zweite Rennen des Tages. „Es war ein schwieriger Tag. Die Sequenz werden wir uns jetzt nochmals im Detail ansehen und dann eventuell einen Protest einlegen, um eine Begünstigung zu bekommen“, berichtet der Niederösterreicher. In den letzten beiden Wettfahrten fuhr der WM-Dritte von 2024 dann zu den Rängen zwei und fünf. „Ich habe sofort wieder gut reingefunden, hatte einen guten Speed – und hoffentlich bin ich auch morgen wieder am Gas.“ Am Freitag wird die WM-Goldflotte mit vier weiteren Rennen abgeschlossen.